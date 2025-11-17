投信・基準価額騰落率ランキング 11月第2週（11月10日～11月14日）
11月第2週の上昇率ランキングの1位と2位は金鉱株ファンドです。「ブラックロック・ゴールド・ファンド」と「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢコース」はともに南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの金鉱企業の株式を中心に、その他鉱業株式を主要投資対象としています。
下落ランキング1位の「暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）」は週後半にかけてビットコインをはじめとする暗号資産市場が大きく下落したのを受け、暗号資産関連株が大きく下落したことが影響しました。2位の「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）」の主な下落要因は2090円の分配金によるものです。3位の「インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）（世カエル）」は保有株式の下落に加えて500円の分配金支払いが影響しました。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +10.29％ ブラックロック・ゴールド・ファンド
運用会社:ブラックロック・ジャパン
2位 +10.08％ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＢコース
運用会社:ブラックロック・ジャパン
3位 +8.82％ ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
運用会社:野村アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -13.99％ 暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
2位 -11.64％ ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
3位 -9.65％ インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）（世カエル）
運用会社:インベスコ・アセット・マネジメント
