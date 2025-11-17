話題騒然のシドニー・スウィーニー、年上恋人スクーター・ブラウンとのデートをキャッチ
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や映画『マダム・ウェブ』に出演する人気俳優のシドニー・スウィーニー。このところ話題に事欠かない彼女が、ジャスティン・ビーバーを見出したことで知られる年上の恋人スクーター・ブラウンとサイクリングデートをキャッチされた。
【写真】楽しそうな笑顔を見せるシドニー・スウィーニー、スクーター・ブラウンとのデートをキャッチ
PageSixによると、現地時間11月11日、セレブが多く暮らすことで知られる米カリフォルニア州モンテシトにて、自転車に乗る2人の姿がキャッチされたそう。シドニーはこの日、ブラウンのニットにショートデニム、スニーカーをコーデ。スクーターは白い長袖Tシャツに深緑のハーフパンツとスニーカー、キャップを合わせていた。
2人は「Jeannine’s Bakery ＆ Restaurant」のテラス席でイチゴとマフィンの朝食をとり、楽しそうに笑顔で会話する様子を写真に撮られた。
食事を終えた2人は、植物園ロータスランドを訪れ、祝日のため休園していた園内を1時間プライベートツアーで回り、モンテシトにあるスクーターの自宅に自転車で戻っていったそうだ。
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』でブレイクし、出演作が次々と公開されているシドニー。だがこの夏、彼女が出演したデニムブランド「アメリカンイーグル」の広告が「優生学的」だと、主にリベラル層から炎上。10月29日に開催された「パワー・オブ・ウィメン2025」では、クリスチャン・コーワンによるネイキッドドレスで下着を付けていない胸の形を露わにしたことから、メーガン・ケリーをはじめ、保守派に猛烈批判された。
またオスカー候補入りを期待されていた伝説の女性ボクサーを描く伝記映画『Christy（原題）』が興行的に振るわなかったことから、ルビー・ローズから「映画を台無しにした」と戦犯呼ばわりされ、同作のモデルであるクリスティ・マーチン本人から擁護射撃を受けるなど、話題を集めている。
なお、過去にジャスティンのほか、カニエ・ウェストやデミ・ロヴァート、アリアナ・グランデらのマネージャーを務めてきたスクーターは、28歳のシドニーよりも16歳上の44歳。テイラー・スウィフトとの確執でも知られるほか、ジャスティンやアリアナも彼と決別している。シドニーとは6月にヴェネチアで行われたAmazon創業者ジェフ・ベゾスとローレン・サンチェスの豪華挙式で知り合ったものとみられ、このところ急接近が伝えられている。
【写真】楽しそうな笑顔を見せるシドニー・スウィーニー、スクーター・ブラウンとのデートをキャッチ
PageSixによると、現地時間11月11日、セレブが多く暮らすことで知られる米カリフォルニア州モンテシトにて、自転車に乗る2人の姿がキャッチされたそう。シドニーはこの日、ブラウンのニットにショートデニム、スニーカーをコーデ。スクーターは白い長袖Tシャツに深緑のハーフパンツとスニーカー、キャップを合わせていた。
食事を終えた2人は、植物園ロータスランドを訪れ、祝日のため休園していた園内を1時間プライベートツアーで回り、モンテシトにあるスクーターの自宅に自転車で戻っていったそうだ。
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』でブレイクし、出演作が次々と公開されているシドニー。だがこの夏、彼女が出演したデニムブランド「アメリカンイーグル」の広告が「優生学的」だと、主にリベラル層から炎上。10月29日に開催された「パワー・オブ・ウィメン2025」では、クリスチャン・コーワンによるネイキッドドレスで下着を付けていない胸の形を露わにしたことから、メーガン・ケリーをはじめ、保守派に猛烈批判された。
またオスカー候補入りを期待されていた伝説の女性ボクサーを描く伝記映画『Christy（原題）』が興行的に振るわなかったことから、ルビー・ローズから「映画を台無しにした」と戦犯呼ばわりされ、同作のモデルであるクリスティ・マーチン本人から擁護射撃を受けるなど、話題を集めている。
なお、過去にジャスティンのほか、カニエ・ウェストやデミ・ロヴァート、アリアナ・グランデらのマネージャーを務めてきたスクーターは、28歳のシドニーよりも16歳上の44歳。テイラー・スウィフトとの確執でも知られるほか、ジャスティンやアリアナも彼と決別している。シドニーとは6月にヴェネチアで行われたAmazon創業者ジェフ・ベゾスとローレン・サンチェスの豪華挙式で知り合ったものとみられ、このところ急接近が伝えられている。