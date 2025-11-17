¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤âÏÃÂê¡¡Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡¢1st¼Ì¿¿½¸Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼²ò¶Ø
¡¡²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î3Ìò¤òÌ³¤á¤ëÏÃÂê¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹á·îÁÐÍÕÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿17ºÐ¤ÎÃíÌÜÇÐÍ¥¡¦Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÎÀµ¼°É½µ¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡£12·î12Æü¤Ë½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò´©¹Ô¤¹¤ëÈà½÷¤¬¡¢»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥¢¥Æ¥Í¤äÀ¤³¦°ä»º¥á¥Æ¥ª¥é¤Ç²á¤´¤·¤¿¿ôÆü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¡Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¥®¥ê¥·¥ã¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Î¨Ä¾¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ºê¡§½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¡ÖTV Bros.¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¼Â¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢³¤³°¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¹ñ¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¥á¥Æ¥ª¥é¤Ï»ä¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦°ä»º¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥®¥ê¥·¥ã¤Ø¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ£ºê¡§¥®¥ê¥·¥ã¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÇÍ¥¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤¥«¥á¥é¤À¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤ä¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤È¤â¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤âÂç¤é¤«¤ÇÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¥Æ¥ª¥é¤Î¤ªÅÚ»º²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ä¤Ä¡Ö½¤Æ»±¡¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤ªÅ¹¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Çã¤¤Êª¤ò¤·½ª¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤ªÅ¹¤ò½Ð¤¿¤é¡¢¥¹¥´¤¤Àª¤¤¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¹Ô¤¯Á°¤Ë¥®¥ê¥·¥ã¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£ºê¡§»öÁ°¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤êÍ½È÷ÃÎ¼±¤òÆþ¤ì¤º¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥ä¡¼¥µ¥¹¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¡Ö¥¨¥Õ¥Ï¥ê¥¹¥È¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Á¤¤È¤«¸ÀÍÕ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ª¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÊ¹¤¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤ªÎé¤À¤È¡Ö¥¨¥Õ¥Ï¥ê¥¹¥È¡¼¥á¡×¤¬ÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡È¥ä¥Þ¥¹¡á´¥ÇÕ¡É¤â¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ËÆþ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤ËÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Æ£ºê¡§¥¢¥Æ¥Í¤Ç¤ÏÃÏ²¼Å´¤ä¥È¥é¥à¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥í¥±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯ÁÇ¤Ë¶á¤¤»ä¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Æ¥ª¥é¤Þ¤Ç¤ÏÅÅ¼Ö¤È¥Ð¥¹¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç5»þ´Ö¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹µ÷Î¥Îó¼Ö¤Î°ìÎ¾¤¬±Ç²è¤Ç¸«¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿©Æ²¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î»þ¡¢¥®¥ê¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò½é¤á¤Æ°û¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÈÔ¤¤¤¿Æ¦¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤¤¤ÇÞ»¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥®¥ê¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤ËÆ¦¤ÎÊ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶ìÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ì¤È¡¢¥á¥Æ¥ª¥é¤Î¤Õ¤â¤È¤Î³¹¡¦¥«¥é¥ó¥Ð¥«¤Ë¤âÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¸«¤¨¤ë¥á¥Æ¥ª¥é¤Î»³¡¹¤¬°µ´¬¤Ç¡¢¤½¤Î»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´ñ´ä±Û¤·¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í¼ÍÛ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âìÔÂô¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Æ¥ª¥é¤Î½¤Æ»±¡¤ÎÃæ¤Ï»£±Æ¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÂ¤¤ê¤ä¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä!?¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤ÈÈ±·¿¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ²¿¤À¤«¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Î¹¤Î³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ë¿©»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÎÁÍý¤Ï¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£ºê¡§¤Ï¤¤¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÎÁÍý¤¬¸ý¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤ÎÁ´Éô¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¤±¤Ã¤³¤¦ÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÓÆý¤Î¥Á¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÊÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡¢¤ªÆù¤Ë¡¢¤¢¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²ÌÊª¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¹Ê¤Ã¤Æ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÄ¾ÀÜ¥¹¥È¥í¡¼¤òº¹¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Ç»¸ü¤ÊÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÈÖ¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¤·¤¿¡£¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÏÆüËÜ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢»éËÃÊ¬¤¬¹â¤¯¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì£¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤â¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ªÅ¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¤Ç¿©¤Ù¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥È¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Èº®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âÉ¬¤ºÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÄ«¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¶î¤±Â¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ºê¡§ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤«¤â¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¹ë²Ú¤Ê½¤³ØÎ¹¹Ô¤ËÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢1ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹°÷¤ÎÊý¤¬¡ÖËÍ¤Ï½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢µ¢¤ê¤Î¶õ¹Á¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬¤Æ¤é¡ÖÆüËÜ¤ÇÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Netflix¤ÇÁ´À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á°¤«¤éÎ±³Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¥®¥ê¥·¥ã¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Æ£ºê¤µ¤ó¤ÏºîÉÊ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤ÎÎ¹¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¹á·îÁÐÍÕÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤È²ò¼á¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£ºê¡§²ÈÂ²¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤éÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤òµá¤á¤Æ¡¢¡ÈêÃÆÇ¡Ê½¥ÆóÏº¤äÁÐÍÕ¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡¢»ÎÂ²292Ì¾¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¤Î¤³¤È¡Ë¡É¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÁÐÍÕ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ïºá¤Î¤Ê¤¤¿Í¤äº¨¤ß¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È¤ÏÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½¥ÆóÏº¤µ¤ó¤ä¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬±é¤¸¤ë°á³Þ¡ËºÌÈ¬¤µ¤ó¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ·õ¤ò¹½¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬ÁÐÍÕ¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤³¤½½¥ÆóÏº¤È°ì½ï¤ËÀï¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·õ¤Î·Î¸Å¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
Æ£ºê¡§Åá¤Î¤ª·Î¸Å¤Ï¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤ë4¥õ·î¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÌÚÅá¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢1Æü100²óÁÇ¿¶¤ê¤·¤Æ¤Í¡×¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¹½¤¨Êý¤È¤«Æ°¤¤È¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ØÉð²È¤Î½Ð¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁÐÍÕ¤Î¿¶¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇ¿Í¤«¤éÃÊ¡¹¤È´·¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤òµá¤á¤¿¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤äÀ¤³¦¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ÇÆ£ºê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£ºê¡§²¿ÅÙ¤«¤ª»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºÙµï¹¬¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬Á´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤Î¥®¥ê¥·¥ã¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡È½é¤á¤Æ¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÆ£ºê¤æ¤ß¤¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤è¤ê12·î12ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á3850±ß
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ÏÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
