[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇136銘柄・下落80銘柄（東証終値比）
11月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは244銘柄。東証終値比で上昇は136銘柄、下落は80銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの4万3460円。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4261> アジアＱ 4200 +700（ +20.0%）
2位 <157A> Ｇモンスター 912 +150（ +19.7%）
3位 <7094> ネクストーン 1965 +299（ +17.9%）
4位 <6533> オーケストラ 1084 +150（ +16.1%）
5位 <4316> ビーマップ 920 +115（ +14.3%）
6位 <7595> アルゴグラフ 1580 +166（ +11.7%）
7位 <9612> ラックランド 1641.1 +146.1（ +9.8%）
8位 <4570> 免疫生物研 927 +76（ +8.9%）
9位 <3961> シルバエッグ 766.2 +60.2（ +8.5%）
10位 <3900> クラウドＷ 859.2 +60.2（ +7.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9823> マミーマート 1160 -280（ -19.4%）
2位 <2586> フルッタ 118 -19（ -13.9%）
3位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 476.8 -47.2（ -9.0%）
4位 <298A> ＧＶＡテック 556 -48（ -7.9%）
5位 <247A> Ａｉロボ 1425 -64（ -4.3%）
6位 <9221> フルハシＥ 1241 -40（ -3.1%）
7位 <9760> 進学会ＨＤ 160.1 -4.9（ -3.0%）
8位 <2134> 北浜ＣＰ 24.4 -0.6（ -2.4%）
9位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 566.5 -13.5（ -2.3%）
10位 <8604> 野村 1073 -23.5（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1963> 日揮ＨＤ 1850 +51.0（ +2.8%）
2位 <9843> ニトリＨＤ 2648 +26.0（ +1.0%）
3位 <6857> アドテスト 20179.5 +179.5（ +0.9%）
4位 <4004> レゾナック 6183.8 +52.8（ +0.9%）
5位 <6674> ＧＳユアサ 3871 +30（ +0.8%）
6位 <9984> ＳＢＧ 20480 +140（ +0.7%）
7位 <3086> Ｊフロント 2203.4 +13.4（ +0.6%）
8位 <9201> ＪＡＬ 2920.9 +16.9（ +0.6%）
9位 <4502> 武田 4397.4 +25.4（ +0.6%）
10位 <3099> 三越伊勢丹 2345 +11.5（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1073 -23.5（ -2.1%）
2位 <6963> ローム 2056 -12.5（ -0.6%）
3位 <7201> 日産自 363 -2.1（ -0.6%）
4位 <6361> 荏原 4021 -20（ -0.5%）
5位 <1803> 清水建 2490.7 -11.8（ -0.5%）
6位 <1808> 長谷工 2844 -11.5（ -0.4%）
7位 <9434> ＳＢ 224 -0.9（ -0.4%）
8位 <8002> 丸紅 3938 -12（ -0.3%）
9位 <5801> 古河電 10310 -20（ -0.2%）
10位 <7013> ＩＨＩ 2970 -5.5（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4261> アジアＱ 4200 +700（ +20.0%）
2位 <157A> Ｇモンスター 912 +150（ +19.7%）
3位 <7094> ネクストーン 1965 +299（ +17.9%）
4位 <6533> オーケストラ 1084 +150（ +16.1%）
5位 <4316> ビーマップ 920 +115（ +14.3%）
6位 <7595> アルゴグラフ 1580 +166（ +11.7%）
7位 <9612> ラックランド 1641.1 +146.1（ +9.8%）
8位 <4570> 免疫生物研 927 +76（ +8.9%）
9位 <3961> シルバエッグ 766.2 +60.2（ +8.5%）
10位 <3900> クラウドＷ 859.2 +60.2（ +7.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9823> マミーマート 1160 -280（ -19.4%）
2位 <2586> フルッタ 118 -19（ -13.9%）
3位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 476.8 -47.2（ -9.0%）
4位 <298A> ＧＶＡテック 556 -48（ -7.9%）
5位 <247A> Ａｉロボ 1425 -64（ -4.3%）
6位 <9221> フルハシＥ 1241 -40（ -3.1%）
7位 <9760> 進学会ＨＤ 160.1 -4.9（ -3.0%）
8位 <2134> 北浜ＣＰ 24.4 -0.6（ -2.4%）
9位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 566.5 -13.5（ -2.3%）
10位 <8604> 野村 1073 -23.5（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1963> 日揮ＨＤ 1850 +51.0（ +2.8%）
2位 <9843> ニトリＨＤ 2648 +26.0（ +1.0%）
3位 <6857> アドテスト 20179.5 +179.5（ +0.9%）
4位 <4004> レゾナック 6183.8 +52.8（ +0.9%）
5位 <6674> ＧＳユアサ 3871 +30（ +0.8%）
6位 <9984> ＳＢＧ 20480 +140（ +0.7%）
7位 <3086> Ｊフロント 2203.4 +13.4（ +0.6%）
8位 <9201> ＪＡＬ 2920.9 +16.9（ +0.6%）
9位 <4502> 武田 4397.4 +25.4（ +0.6%）
10位 <3099> 三越伊勢丹 2345 +11.5（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1073 -23.5（ -2.1%）
2位 <6963> ローム 2056 -12.5（ -0.6%）
3位 <7201> 日産自 363 -2.1（ -0.6%）
4位 <6361> 荏原 4021 -20（ -0.5%）
5位 <1803> 清水建 2490.7 -11.8（ -0.5%）
6位 <1808> 長谷工 2844 -11.5（ -0.4%）
7位 <9434> ＳＢ 224 -0.9（ -0.4%）
8位 <8002> 丸紅 3938 -12（ -0.3%）
9位 <5801> 古河電 10310 -20（ -0.2%）
10位 <7013> ＩＨＩ 2970 -5.5（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース