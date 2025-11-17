　11月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは244銘柄。東証終値比で上昇は136銘柄、下落は80銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの4万3460円。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4261>　アジアＱ　　　　　 4200　 +700（ +20.0%）
2位 <157A>　Ｇモンスター　　　　912　 +150（ +19.7%）
3位 <7094>　ネクストーン　　　 1965　 +299（ +17.9%）
4位 <6533>　オーケストラ　　　 1084　 +150（ +16.1%）
5位 <4316>　ビーマップ　　　　　920　 +115（ +14.3%）
6位 <7595>　アルゴグラフ　　　 1580　 +166（ +11.7%）
7位 <9612>　ラックランド　　 1641.1 +146.1（　+9.8%）
8位 <4570>　免疫生物研　　　　　927　　+76（　+8.9%）
9位 <3961>　シルバエッグ　　　766.2　+60.2（　+8.5%）
10位 <3900>　クラウドＷ　　　　859.2　+60.2（　+7.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9823>　マミーマート　　　 1160　 -280（ -19.4%）
2位 <2586>　フルッタ　　　　　　118　　-19（ -13.9%）
3位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　476.8　-47.2（　-9.0%）
4位 <298A>　ＧＶＡテック　　　　556　　-48（　-7.9%）
5位 <247A>　Ａｉロボ　　　　　 1425　　-64（　-4.3%）
6位 <9221>　フルハシＥ　　　　 1241　　-40（　-3.1%）
7位 <9760>　進学会ＨＤ　　　　160.1　 -4.9（　-3.0%）
8位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 24.4　 -0.6（　-2.4%）
9位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　566.5　-13.5（　-2.3%）
10位 <8604>　野村　　　　　　　 1073　-23.5（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 1850　+51.0（　+2.8%）
2位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2648　+26.0（　+1.0%）
3位 <6857>　アドテスト　　　20179.5 +179.5（　+0.9%）
4位 <4004>　レゾナック　　　 6183.8　+52.8（　+0.9%）
5位 <6674>　ＧＳユアサ　　　　 3871　　+30（　+0.8%）
6位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　20480　 +140（　+0.7%）
7位 <3086>　Ｊフロント　　　 2203.4　+13.4（　+0.6%）
8位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2920.9　+16.9（　+0.6%）
9位 <4502>　武田　　　　　　 4397.4　+25.4（　+0.6%）
10位 <3099>　三越伊勢丹　　　　 2345　+11.5（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8604>　野村　　　　　　　 1073　-23.5（　-2.1%）
2位 <6963>　ローム　　　　　　 2056　-12.5（　-0.6%）
3位 <7201>　日産自　　　　　　　363　 -2.1（　-0.6%）
4位 <6361>　荏原　　　　　　　 4021　　-20（　-0.5%）
5位 <1803>　清水建　　　　　 2490.7　-11.8（　-0.5%）
6位 <1808>　長谷工　　　　　　 2844　-11.5（　-0.4%）
7位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　　224　 -0.9（　-0.4%）
8位 <8002>　丸紅　　　　　　　 3938　　-12（　-0.3%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　10310　　-20（　-0.2%）
10位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2970　 -5.5（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース