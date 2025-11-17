¡Ø¶âÈ±¡Ù´äÅÄ¹äÅµ¤Ë³å¡ª ÌçÏÆÇþ¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¿Éíå¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡× ¿·¼Ì¿¿¡õ¤ª¤¸¤µ¤óÃí°Õ´µ¯Æ°²è²ò¶Ø
¡¡´äÅÄ¹äÅµ¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤è¤ê¡¢Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¡Ê´äÅÄ¡Ë¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢Èà¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¸ÀÆ°¤Ë¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤ëÆÇÀå¥¥ã¥é¤ÎÀÖºä¡ÊÌçÏÆÇþ¡Ë¤òÂª¤¨¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿3ÅÀ¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢·àÃæ¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¸ÀÆ°¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤óÃí°Õ´µ¯Æ°²è2¼ï¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¶âÈ±¡ÙÌçÏÆÇþ¤Î¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¹»Â§¡¢¶µ»Õ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¡¢Ë½Áö¤¹¤ëSNS¤ä¥Í¥Ã¥ÈÊóÆ»¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¶µ»Õ¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¶âÈ±¥Ç¥â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¡Ê¡á¼«Ê¬¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢ÈéÆù¤È¶òÃÔ¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦»ÔÀî¡Ê´äÅÄ¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¦ÀÖºä¡ÊÌçÏÆ¡Ë¤òÂª¤¨¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿3ÅÀ¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢¹»Â§ÊÑ¹¹¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ù¤¯ÆÍÇ¡»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¶âÈ±¥Ç¥â¡É¡£ÀÖºä¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÂçÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¿´¿È¤È¤â¤Ë¼å¤Ã¤¿»ÔÀî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¸ÀÆ°¤Ë½ù¡¹¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀÖºä¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤Æ»ÔÀî¤È½Ð²ñ¤¦¾ìÌÌ¤ä¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÅÏÃ¤¹¤ë»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤»ÔÀî¤Î¸ÀÆ°¤ËÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¾¯¤·ÄÀ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø»þ¡¢ÌçÏÆ¼«¿È¤â¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¿Éíå¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀÖºä¤È»ÔÀî¤Î¾Íè¤Ë¤Ï¸÷¤¬º¹¤¹¤Î¤«¡©¡¡»ÔÀî¤ÏÀÖºä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡2¿Í¤Î·ëËö¤ò·à¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢·àÃæ¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¸ÀÆ°¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÃí°Õ´µ¯Æ°²è2¼ï¡Ê¡Ö¼«Ê¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç...¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤À30ºÐ¡×¡Ë¤â¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç...¡×¤Ï¡¢°û¤ß²°¤Ç»ÔÀî¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¶ð°æ¡ÊÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡Ë¤Ë¡Ö²¶¤é¤Îº¢¤Ã¤Æ¡¢30¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¸¥¸¥¤¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Á´Á³¥¸¥¸¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤à¤·¤í¼ã¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Âç³Ø¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤¬¡£¤¹¤ë¤È¶ð°æ¤«¤é¡Ö½Ð¤¿¡£¤½¤ìÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¡È¤³¤ÎÈ¯¸À¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶ð°æ¤Ï¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ÙÂÔ¤Á¤Î¤ä¤Ä¡£¤¢¤ì¤â¤â¤¦¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯»ÔÀî¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤À¤«¤é¤À¤è¡£¼þ¤êº¤¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡È¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¼ã¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÔÀî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤È·Ù¹ð¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤À30ºÐ¡×¤Ï¡¢»ÔÀî¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ëÀÖºä¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤À30¤À¤è¡£¤¼¤ó¤¼¤ó¼ã¤¤¥ï¥±¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤«¤é¤Þ¤À¿ÍÀ¸·è¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¸Å¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤»¤Ð¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡È¤³¤ÎÈ¯¸À¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ»ÔÀî¤¬¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ·ù¤ï¤ì¤Æ¤ëÂ¸ºß¤Ê¥ï¥±¤¸¤ã¤ó¡£ÃæÇ¯ÃËÀ¤Ã¤Æ¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£ÀäË¾¡¢ÀäË¾¡¢¥Þ¥¸¤ÇÀäË¾¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤âÆ±¤¸·Ù¹ð¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÀÖºä¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤é¤·¤¯ÂçÀ¼¤Ç¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·Ù¹ð¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¶âÈ±¡ÙÌçÏÆÇþ¤Î¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£