木村拓哉がタクシー運転手となり乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える！ 『ウルトラタクシー』に蒼井優&上戸彩、目黒蓮出演
木村拓哉が出演する特別番組『ウルトラタクシー』（TBS系）が、11月24日21時より放送されることが決定した。ゲストには蒼井優、上戸彩、目黒蓮（Snow Man）が登場する。
【写真】目黒蓮、先輩・木村拓哉と緊張の2人旅!?
本番組では、映画でタクシー運転手役を演じた木村拓哉が、“世界に1台だけのタクシー”の運転手に扮し、次々に乗車する超豪華ゲストたちを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人が「やりたいこと」を半ば強制的に（!?）一緒に体験。乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”だ。
タクシー車内では、ゲストとのプライベートに近いトークや懐かしソングで大盛り上がり。そして目的地では、あの人気者との木村の夢の共演や、木村が趣味の○○を熱血指導。乗客に振り回されまくる普段見られない木村の姿にも、ぜひ注目してほしい。
高校の同級生でありプライベートでも親交のある蒼井優、上戸彩の2人が木村の運転するタクシーに乗車。普段はなかなか思いっきり遊ぶことができない2人が行きたい場所・やりたいこととは…。そして、木村と蒼井・上戸のあまり知られていないプライベートな関係性も明らかになる。
現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演しているSnow Man・目黒蓮が、“大先輩”木村の運転するタクシーで貴重な2人旅を繰り広げる。ドラマでの共演以降、木村の誕生日メッセージを誰よりも早く送るなど親交のある目黒。「とにかく体を動かしたい！」という目黒の願いを叶えるため、木村が向かった場所とは？ 2人きりだからこそ語られる超真剣トークも必見だ。
なお、本番組の放送を記念して、木村が出演した昨年12月14日放送のバラエティ特番『ウルトラ里帰り』が、無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」にて期間限定で無料配信されることが決定した。
『ウルトラタクシー』は、TBS系にて11月24日21時放送。
【写真】目黒蓮、先輩・木村拓哉と緊張の2人旅!?
本番組では、映画でタクシー運転手役を演じた木村拓哉が、“世界に1台だけのタクシー”の運転手に扮し、次々に乗車する超豪華ゲストたちを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人が「やりたいこと」を半ば強制的に（!?）一緒に体験。乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”だ。
高校の同級生でありプライベートでも親交のある蒼井優、上戸彩の2人が木村の運転するタクシーに乗車。普段はなかなか思いっきり遊ぶことができない2人が行きたい場所・やりたいこととは…。そして、木村と蒼井・上戸のあまり知られていないプライベートな関係性も明らかになる。
現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演しているSnow Man・目黒蓮が、“大先輩”木村の運転するタクシーで貴重な2人旅を繰り広げる。ドラマでの共演以降、木村の誕生日メッセージを誰よりも早く送るなど親交のある目黒。「とにかく体を動かしたい！」という目黒の願いを叶えるため、木村が向かった場所とは？ 2人きりだからこそ語られる超真剣トークも必見だ。
なお、本番組の放送を記念して、木村が出演した昨年12月14日放送のバラエティ特番『ウルトラ里帰り』が、無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」にて期間限定で無料配信されることが決定した。
『ウルトラタクシー』は、TBS系にて11月24日21時放送。