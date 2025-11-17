『ようこそ実力至上主義の教室へ』4th Season、26年4月放送開始＆PV第1弾公開 新キャストに佐藤未奈子、坂田将吾ら
アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』が、2026年4月に放送開始となることが、11月16日放送のMF文庫J『秋の学園祭2025』特番にて発表。併せて、キービジュアル＆PV第1弾、4期から登場となる“新1年生”のキャストが解禁された。
【動画】綾小路を中心に、新1年生が登場するアニメ映像がキャラクターボイスと共に楽しめるPV第1弾
本作は、原作は電子書籍を含むシリーズ累計1080万部を突破する小説『ようこそ実力至上主義の教室へ』を原作としたテレビアニメ新シリーズ。一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校を舞台に、さまざまな試験によってクラス同士が優劣をかけて争う。
東京都高度育成高等学校、それは進学率・就職率100％を誇り、毎月10万円の金銭に相当するポイントが支給される夢のような学校。しかし、その内実は一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校であった。
1年生3学期にCクラスへと昇格した綾小路たちだったが、1学年最終特別試験の結果、Aクラスに惜敗し、再びDクラスへと降格。2年生はDクラスからの再スタートとなった。
春休みを経て、綾小路は軽井沢と恋人関係となり、堀北は優秀な兄・学にあこがれていた自分と決別。少しずつ人間関係が変化する中で、2年生へと進級する。
綾小路たち新2年生の最初の特別試験は、新入生とパートナーを組んで行う筆記試験。しかし、新入生の中には、月城が手配したホワイトルームからの刺客が紛れており―。
学年を超えた新たな関係が呼ぶのは、嵐か凪か。2年目の学校生活の幕が今、切って落とされる。
4期より新たに登場する“新1年生”6名のキャスト情報も解禁。七瀬翼役を佐藤未奈子、宝泉和臣役を江頭宏哉、天沢一夏役を瀬戸桃子、八神拓也役を徳留慎乃佑、椿桜子役を佐伯伊織、宇都宮陸役を坂田将吾が務める。
メインキャストの千葉翔也、鬼頭明里が出演するレーベルMF文庫J『秋の学園祭2025』特番に、新キャスト・佐藤未奈子がシークレットゲストとして登場した。
キービジュアルでは、2年生に進級した綾小路や堀北と共に、物語のカギを握る新1年生のうち、七瀬、椿、天沢が描かれている。PVは、綾小路を中心に、新1年生が登場するアニメ映像がキャラクターボイスと共に楽しめるミステリアスな映像になっている。
なお、2026年2月6〜23日まで、東京・有楽町マルイにて「ようこそ実力至上主義のフェスタへバレンタイン2026 〜天使と悪魔、どっちを選ぶ？〜」を開催。「天使と悪魔」をテーマに、原作イラスト・トモセシュンサクがよう実フェスタのために描き下ろしたイラストが公開された。
アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』は、2026年4月放送開始。
