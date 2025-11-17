【日本一かわいい中学生候補】西日本代表：えま＜JCミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/17】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第5回は、西日本代表“えま”さんのインタビューを届ける。
出身：福岡県
学年：1年生
誕生日：2月20日
MBTI： INFP-T
趣味：ゲーム、食べること
特技：歌
好きな食べ物：三色団子、アップルパイ、フィナンシェ、白ごはん、鯛の出汁茶漬け
嫌いな食べ物：オクラ
好きな言葉（座右の銘）：おめでとう
最近ハマっていること：ゲーム、色んなごはんを食べること
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
Instagramで見つけて、えまのことをもっと知って欲しいと思ったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
歌唱力、ギャップ。
― 憧れの有名人はいますか？
綾瀬はるかさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
「中一ミスコン」でグランプリを取れなくて、すごく悔しくて悲しくて、今後どうすればいいんだろうと悩む時期もありましたが、落ち込むだけじゃ前に進めないので、まだまだ色々なことに挑戦して、自分の道を切り開いて行こうと思えたこと。
― 将来の夢を教えてください。
俳優（女優）。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
まずは、勇気を出してやってみる！
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
