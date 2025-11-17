日本代表の森保一監督は１７日、ボリビア戦（１８日・国立）に向けた前日会見に出席し、勝利した１４日のガーナ戦（２〇０）から「いくつかのポジションで（選手を）変更したい。Ｗ杯に向け、よりチームの底上げをしていけるように、戦術的な部分、そしてグループの関わり方を含め、チーム力を上げていけるようにしたい」と話した。

注目のひとつが、３バックの人選だ。森保監督は勝利した１０月のブラジル戦、そしてガーナ戦は左から鈴木淳之介、谷口彰悟、渡辺剛という３人を連続起用。１０月は不在だった板倉滉は、ガーナ戦では出場なしに終わった。現在、アヤックスでは６日の欧州ＣＬガラタサライ戦、９日のユトレヒト戦で出場なしに終わっている板倉。森保ジャパンでは２２年カタールＷ杯後、前主将の吉田麻也が担っていたＤＦリーダーを引き継いだ２８歳を、好調の３バックに組み込むのか。その際、誰を外すのか。森保監督の考えは、ボリビア戦で明らかになる。

またボランチの組み合わせも、多くの選択肢がある。ブラジル、ガーナ戦で好プレーを見せたＭＦ佐野海舟は、その存在感を高めている。ブラジル戦では鎌田大地、ガーナ戦では田中碧、とダブルボランチを形成。守備だけでなく、ガーナ戦ではボール奪取から推進力を見せ、アシストもマークした。ここに１０月は負傷で不在だった遠藤航をどう加えるか。ガーナ戦では出場なしに終わったチームキャプテンは、所属のリバプールでは出場機会が激減しており、１１月の３試合ではまだ１分もプレーしていないが「自分は今の状態でもＷ杯で高いパフォーマンスを発揮できる自信がある」と語る。

好調のチームに、遠藤、板倉といった経験豊富な選手を加えてさらなる熟成をはかるか。それとも、現在好調の選手を生かすなど、別のアイデアがあるか。森保監督の日本代表での１００試合目、さらに２０２５年最後の代表戦で、来年６月の北中米Ｗ杯に向けたチームの向かう先が見えてくる。