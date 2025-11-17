SHIHO、高級車『ベンツ』を披露 夜景が綺麗な虎ノ門のレストランへ「50代だけどかわいい」「あと100回は動画見ます」
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。愛車の高級車を運転する姿を公開した。
【動画】「50代だけどかわいい」ベンツを運転するSHIHO ※25分〜
SHIHOは「ヤノシホの偽りの生活（YouTube用の見せかけデーだよ〜）」と題した動画で、高級車『メルセデス・ベンツ』を運転しながら登場。目的地は、虎ノ門エディションホテルで、ラグジュアリーなドライブシーンが披露された。
運転中に、これから夜景がきれいな場所へ行くと話し、その場所は秋山、長女・サランちゃん（14）と食事を楽しむこともあると、家族とのプライベートなエピソードを明かしている。
東京タワーが一望できるテラス席に座ると「彼女と一緒に来てもいいし、友達と一緒に来てもいいし」とデートやプロポーズにおすすめの店を紹介していた。
この動画に、ファンからは「50代だけどかわいい」「年は50代ですが、肌は30代みたいです!!そして、ユーチューブはとても面白く見ています!!」「あと100回は動画見ます」などのコメントが寄せられている。
