【しまむらのパンツ】が体型ひろわず優秀！ おしゃれさんが着回す♡「サマ見えコーデ」

昨今、様々なブランドから登場しているボリューム感のあるボトムス。プチプラで頼れる【しまむら】からは、おしゃれで体型カバーも叶えてくれそうなバルーンパンツが発売されているそう。そこで今回は、インフルエンサー@miu___wearさんによるワイドバルーンパンツの「サマ見えコーデ」を厳選してご紹介。楽ちんなパンツがきれいめからカジュアルまで自由自在に取り込まれているので、ぜひ真似してみて。

ボトムスのボリュームを際立たせて

【しまむら】「MKOTツイルタックコクン65」\2,189（税込）

たくさん入ったウエストのタックが立体的なバルーンシルエットを演出しつつ、きちんとした印象も醸すパンツ。@miu___wearさんいわく「お尻や脚のラインを拾わない」そうで、気になる部分もさりげなくカバーしてくれそう。上品なチャコールグレー風のカラーで、写真のようにドレッシーなベロア素材やビスチェとの相性も良好です。ボトムスにしっかりとボリュームがあるので、トップスをコンパクトにしたりタックインしたりするとスタイルアップも狙えそう。

メンズライクなスタイルも女性らしく

ざっくりとした柄ニットを合わせた冬のカジュアルコーデは、メンズライクな雰囲気ながらボトムスのカービィなシルエットで女性らしさをキープ。総ゴムでベルトループ付きのウエストにかっちりとしたベルトを合わせることで、カジュアルなコーデが引き締まっています。今年らしいリボンチョーカーで、着こなしに遊び心をプラスしてみて。

トラックジャケットでハンサムな着こなしに

グレーのパンツにカーキのトラックジャケットを合わせたハンサムな着こなし。スポーティなアイテムも受け止める使い勝手の良さもこのパンツのポイントといえそうです。ショート丈のトラックジャケットとプラットフォームスニーカーで、すっきり見えを狙って。かっこいいスタイリングにはラフな印象のシルバー系の小物を合わせて抜け感をプラス。秋のおでかけやアウトドアシーンもおしゃれに彩ってくれそうです。

色とデザインでハズした上級者コーデ

パンツはスラックスのようにほんのりツヤを感じられる素材で、ドレッシーな雰囲気のトップスやレザー系のアイテムとも合わせやすそう。リラックス感がありながらも洗練されたデザインの真っ赤なVネックのワッフルTが、きれいめコーデに格上げしてくれています。全体的にゆったりとしたシルエットなので、首もとはメタルのチョーカーですっきりと見せつつモードな雰囲気に。一見シンプルな印象ながら、色味やアイテムづかいに個性が出る上級者コーデが完成しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S