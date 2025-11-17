必死の捜索の末に見つかったのは、無残な姿となった少女の遺体だった……。1904年、北海道下富良野村で起きた「下富良野少女ヒグマ襲撃事件」。留守番中の11歳少女はなぜヒグマに襲われたのか？ 明治、大正、昭和、平成、令和に起きたクマにまつわる事件を網羅した『日本クマ事件簿』(三才ブックス)のダイジェスト版をお届けする。

なぜ11歳の少女が被害者に？ 空腹のヒグマの怖さがわかる事件をお届け。写真はイメージ ©getty

空腹のヒグマが留守番中の少女に襲いかかった

1904（明治37）年7月20日、北海道下富良野村（現・南富良野町幾寅）の農家に突然の悲劇が襲った。下富良野村は、大雪山や十勝岳などの深い山々に囲まれ、空知川をはじめとした清流が随所に流れる自然豊かな大地である。

事件当日、下富良野村幾寅に住むAの娘B（11歳）が、1人で留守番をしていた。両親は早朝から自宅から400mほど離れた畑で仕事をしていた。その間、普段と変わりなく家で過ごしていたBに1頭のヒグマが突然襲いかかった。ヒグマは瞬く間に家の中に侵入し、少女をくわえて林の中へと姿を消した。

事件発生時、周囲に人はおらず、詳細な状況は不明だった。しかし、その後の捜索によって事件の全容が少しずつ明らかになっていく。

夕刻、畑仕事から帰宅したA夫婦は、いつもなら家にいるはずのBが見当たらず、家の様子もただならぬものであることに気づいた。A夫婦は即座に近所の住民に助けを求め、Bの捜索を開始した。

間もなく、家から50mほど離れた場所に点在する血痕を発見。さらに血痕をたどると、約50m先でイバラの小枝に引っかかった布切れを見つけた。よく見るとそれはBの着物の一部だった。不安は増すばかりだったが、捜索隊は範囲を広げて必死に少女を探し続けた。

臀部と両足の肉はほとんど食い尽くされ…

そして、着物が引っかかっていたイバラからさらに600mほど先の林の中の笹藪で、捜索隊は愕然とする光景に直面した。Bの遺体が発見されたのだが、臀部と両足の肉はほとんど食い尽くされ、周囲には内臓が飛び散り、全身には無数の爪痕が残されていた。無残極まりない姿だった。

事件後、少女を襲ったヒグマの捜索が続けられたものの、ついに捕獲されることはなかった。この悲劇は「下富良野少女ヒグマ襲撃事件」として、当時の新聞『北海タイムス』でも報じられた。

北海道の雄大な自然は、時に人間にとって厳しい顔を見せる。この事件は、ヒグマと人間の共存の難しさを物語る歴史的な一例として、今日も私たちに教訓を与えている。

