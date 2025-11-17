ABCテレビの岩本計介アナウンサー（49）が16日、メインMCを務める朝の情報番組「おはよう朝日です」（月～金曜、前5・00、関西ローカル）を2026年3月27日を最後に卒業すると発表した。同日、大阪・万博記念公園で開催された番組イベント「おは朝パーク2025～あしたも元気でいってらっしゃい～」のステージ上で明かした。岩本アナは2015年3月30日から11年間にわたって“朝の顔”として活躍。後任は同局の古川昌希アナ（38）が務める。



【写真】なぜかアフロ姿で卒業発表した岩本アナ 後任を務める古川アナは引き締まった表情

岩本アナは「実は一つ皆さんにお知らせすることがあります」と切り出し、会場がざわつく中「私岩本計介49歳、来年3月いっぱいを持ちまして『おはよう朝日です』を卒業します」と突然発表。会場からは悲鳴に近いどよめきが起こり、ステージ上の共演者の中には涙する姿も見られた。



卒業までの約4カ月で「おは朝人生の集大成としての挑戦」として、世界最高峰エベレストの入り口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指すことも発表。「これからも挑戦し続けるという決意も込めて、おは朝に関わって11年間蓄積したおは朝への愛情をぶつける挑戦にしたいと思います！」と熱い思いを口にした。



翌17日朝、同番組に生出演した岩本アナは「来年3月いっぱいで番組を卒業するということなんです」と改めて報告。前日のイベントをまとめたVTRを見て「なんか思いのほか感動してしもた。昨日、寝る前に目を閉じて思い出されたのが、（イベントの）最後にハイタッチでお客さんの前に降りていった時の『ありがとう！』っていう言葉で、ほとんど全員の方が『ありがとう！』って言ってくださって、そのシーンがよみがえって」としみじみ語っていた。



