MLB・ドジャースの山本由伸投手が、11月16日にInstagramを更新。《僕の愛犬のカルロスです！》とはじめて愛犬の名前を写真付きで公表した。投稿には英語と日本語の両方で「8月で、ドッグシェルターから我が家に来て1年が経ちました」「散歩、昼寝、ご飯が大好きです」とカルロスが山本家にやってきた経緯や、彼の嗜好が綴られている。

【写真】なんとも言えない味のある顔！山本由伸の愛犬の寝顔

ドジャース山本由伸の愛犬・カルロスくん

「インスタには山本選手がカルロス君を抱きかかえて飛行機に乗り込もうとしている写真や、なんとも愛嬌のあるカルロス君の寝顔などたくさんの写真も投稿されています。どの写真からも、山本選手の愛が伝わってきますよね。ちなみにカルロス君の犬種は“アメリカン・スタッフォードシャー・テリア”。闘犬の血を引くためパワフルで飼い主もかなりの体力を要求されますが、山本選手なら良きパートナーとして過ごせていることでしょう」（野球メディア編集者）

また、山本投手はInstagramのストーリーズで《Carlos Yamamoto！！》と記してこの投稿を引用。そして《＃友達はデコピン》とハッシュタグを付けたことも話題になっている。

じつは今年2月のドジャースの春季キャンプの際に、すでにカルロスの姿は確認されていた。この時、メディアが自主トレ中に大谷選手の愛犬・デコピンと遊ぶもう1匹の犬をキャッチ。大谷選手の背番号「17」のユニフォームをまとったその犬こそがカルロスだったのだ。

それから約9か月。やっと愛犬の名前が明かされたわけだが、その間にもカルロスが注目された“事件”があった。

カルロス君が強盗犯を追い払う

「7月末、遠征で不在だった山本投手のロサンゼルスの自宅に3人の男が侵入する強盗未遂事件がありました。犯人は裏庭のフェンスを飛び越え、ガラス戸を破壊して自宅に侵入したのですが、それに気づいたカルロス君が激しく吠え立てたんです。

カルロスくんの声で留守番をしていたドジャース職員が異変に気づき、電気をつけたため犯人たちは逃走。カルロスくんのおかげで何も盗られず、誰にも怪我がなかったということでファンからは《お手柄》と称賛の声があがっていました」（前出・野球メディア編集者）

以前から注目されていた愛犬の、満を持しての名前公開。そして、ドッグシェルターから迎えたという経緯にSNSでは、

「ワールドシリーズMVP獲得、そしてワンちゃんも施設から引き取るなんて人として完璧すぎるだろ」「ブリーダーからの購入が悪いとは思わないけど、ドッグシェルターから引き取ったってところに山本選手の優しさが溢れてる」「カルロスのお顔が本当に幸せそうで、由伸を信じ切ってるのがわかるね」

などと多くの反響が寄せられている。

今後デコピンのように、カルロスもさまざまなシーンに登場してくれるのか。山本投手のInstagramを要チェックしたい。