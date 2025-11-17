今、話題沸騰中の恋愛漫画『幸せになりたいマサムネ君』。何が読者の心をつかむのか、作家・鈴木涼美さんがその魅力を紐解く。（前後編の前編／後編を読む）

【マンガ】『幸せになりたいマサムネ君』第1話を読む

全セフレが泣いた

全セフレが泣いた。やがて全彼女が泣いて、全元彼女が泣いて、全女友達も泣いた。そして再びやっぱり全セフレが泣いた。本作『幸せになりたいマサムネ君』の魅力の半分は彼女たちの涙が物語るのだけど、でもそれだけではない。





うだつの上がらない主人公・マサムネ君（26）

マサムネ君は大学時代に書いたブログをもとに出版した本がなぜか爆売れして以来、次作を書きあぐねて出版社でバイトライターのようなことをしている、要は貯金はそれなりにあるけれども一見うだつが上がらないような二十代男子である。

彼には美人で性格も良くてもう10年もそばにいてくれている彼女・モモカさんがいる。しかし最近なんだか彼女から今までにない嘘や距離感が醸し出された気がして、凹んでいるところをチャラい編集者・中田さんに誘われて相席バーに飲みに行くことになる。初めての相席バーで苦手なタイプの戦闘力MAX女子たちを前に委縮するマサムネ君であったが、戦闘力MAX女子のうちの一人とマサムネ君に小説を書くエンジンを投入したい中田さんに押し切られる形でその女子と遊ぶことになり、男遊びに手慣れた様子の彼女と流されるようにセフレ状態になる。彼としてはいかにも遊んでそうな彼女に食われたという認識、なおかつ彼女には距離を取りたい雰囲気をかもしだされているので、加害者という意識はない。むしろ彼女にフラれそうだし女に遊ばれるしで、ちょっとかわいそうな俺。彼女にあんまり連絡してもうざいだろうから、と結構家で暇しているため、セフレからふと連絡があれば会うということを繰り返す。久しぶりに会ったモモカには嫌われたくないあまりに無駄にプレゼントをしすぎて引かれるなど。

恋人になりたい『名前のないセフレ』

一方セフレとなった彼女はたしかにそれなりに男性経験は豊富でかわいい仕草に自信もあり、あの日も友人とつるんで馴染みの相席バーに遊びにいって、好みのタイプであるマサムネ君に出会ったのだった。

遊んでそうな様子もなくピュア系に見えたマサムネ君を落とすことなど容易いといった様子でぐいぐいと押し始めたものの、部屋に遊びに行ってからは、何を考えているのかいまいちわからないし、微妙に自分に興味がなさそうだけれどもエッチの時には優しいマサムネ君を本気で好きになってしまう。いきなり家に行ってエッチだけして帰るなど、恋愛指南書的には付き合えないムーブをかましてしまったものの、これまでの彼氏とは先にエッチしても付き合えていたわけだし、それなりに望みをもって恋愛に邁進していく。しかしマサムネ君から積極的な誘いはなかなかないし、こちらから連絡したら結構すぐに会える割にはそもそも一度も名前で呼んでもらったことがない。そう彼女に、名前はまだない。

プロポーズを待ち続ける彼女・モモカ

彼女であるモモカさんにはモモカさんの物語がある。

中学時代から一貫してマサムネ君のことが大好きな彼女は、高校時代に言ってくれた「結婚」について、具体的な提案をずっと待っている。つきあって10年も経つのにプロポーズしてくれないのはどうして？と悩む彼女は、仕事が忙しいふりをすればマサムネ君から一緒に住む提案があるのでは、と忙しいぶってみたり、家に来ようとするマサムネ君を散らかっているからなどと制してみたりするのだが、ほんとの気持ちはマサムネ君大好き、の一途な女である。美少女で明るく優しいため、会社で変な同僚にちょっかいを出されたり、マサムネ君の親友・ツバサ君に実は大学時代から思いを寄せられたりしていて、彼女としては普通に対応しているものの、それが時折あやしげな動きに見えることも。そして当然ツバサ君にはツバサ君の物語がある。

視点が変わることで見える恋愛の心理

当初はうだうだと落ち込むマサムネ君のダメな日常が描かれていた漫画は、回を追う毎に登場人物たちの新たな視点が増え、視点人物が変わるたびに主題も変わる。幸福になりたいマサムネ君、恋人になりたいセフレ女子、奥さんになりたいモモカさん、本当は自分が彼氏になりたかったツバサ君、小説を書かせたい中田さん、という風に。そしてそのすべての視点人物の状況や心境に、自分がなったことがある、あるいは自分がさせたことがある、あるいは自分が見たことがある感情が無遠慮にどんどん描き込まれていく。そしてずっとずっと知りたくて、ずっとずっと知りたくなかった世界の真理がそこにある。セフレと彼女の境界線は？どうして大してお金も名誉もないのにアイツはモテる？どうしてお互い好きであっても恋愛はままならないの？何を考えてるかよくわからない男が魅力的なのはなぜ？セフレから彼女に昇格したことがある子がいるって本当？などなど。

#2に続く

〈著者プロフィール〉

鈴木 涼美 作家

1983年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学在学中にAVデビュー。東京大学大学院修士課程修了後、日本経済新聞社に5年半勤務した。著書に『「AV女優」の社会学』『身体を売ったらサヨウナラ』『ギフテッド』『グレイスレス』『娼婦の本棚』『トラディション』『ノー・アニマルズ』など。

〈「何を考えているかわからない男」の正体は“深い闇”でも“トラウマ”でもない。少女漫画では決して語られない【男心の正体】とは〉へ続く

（鈴木 涼美／文春コミック）