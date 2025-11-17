「とんねるず」の木梨憲武（63）が17日、自身のインスタグラムを更新。木梨家の“お知らせ”を報告した。

木梨は「木梨家インフルエンサッサからのお知らせ！」と書き出し「NARUさん&長男KANTA、代官山蔦屋 かるた展スタート！ 文・NARUさん、絵・KANTA！いろいろ売ってるっぽい！！」とつづった。長男の書いたイラストがプリントされたカバンや、かるたが並ぶストアを訪れたショット、長男・KANTAさんと妻の安田成美の紹介文が書かれたボードを凝視すショットなどを披露した。

続けて「次男GINJI、福岡 マヌコーヒーで原画油絵売ってるっぽい！」とつづり、次男・GINZIさんの油絵が展示されている会場を訪れたショットもアップ。さらに「長女NATSUKO、下北沢 サンゾートーキョー、スリランカ・カレー屋さんで個展！作品売ってるっぽい！お母さんカレーじゃないカレー、うますぎ！！」と、先日妻の安田も紹介していた長女・NATSUKOさんの個展も紹介した。

最後に「4名とも、今月24日まで！！ ヤバい、木梨家動き出した！ 出遅れギミのわたし！！12月・初佐賀個展用新作、大急ぎの巻！！」と、アーティスト一家の個展を宣伝し、自身も12月に開催の個展へ向けて動き出した様子を記した。

この投稿にフォロワーからは「芸術一家凄いです」「木梨家大忙しですね〜」「DNA、ハンパないっす」「木梨憲武展ならぬ木梨ファミリー展もやっちゃって〜」など、多くの反響が寄せられた。