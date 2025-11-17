〈「プロポーズされない彼女」vs「名前で呼ばれないセフレ」『幸せになりたいマサムネ君』が描く恋愛の残酷な真実〉から続く

今、話題沸騰中の恋愛漫画『幸せになりたいマサムネ君』。何が読者の心をつかむのか、作家・鈴木涼美さんがその魅力を紐解く。（前後編の後編／前編を読む）

なぜ私は「彼女」になれないのか

おそらく最初に虜になるのは誰かと付き合いたかったことがある、そしてその男と付き合いはしなかったけれどもエッチはしたし辛うじてデートっぽいこともした女子たち。もちろん私もそんな女のひとりだった。セフレ扱いに傷つきつつも、白黒はっきりさせて会えなくなるのは嫌で、彼に呼ばれればしっぽをふって出かけて行って、核心には触れられず、身体は完全に明け渡しちゃって、彼とちゃんと付き合っていたという元彼女の情報を探り、どうして自分は好きとか気持ちいいとかは言われるのに彼女になってって言ってもらえないんだろうと悶えていた。別に特別スペックが高いわけじゃない、自分とそこまで大きく変わらない女が付き合ってって言ってもらっていることに実に悶々としていた。そしてずっとずっと知りたかった。彼女になれる女となれない女の違いや、何を考えているのかよくわからない男が本当は何を考えているのか。





少女漫画が描かない残酷な真実

たくさんの少女漫画を愛してきたが、実は少女漫画ってそういう切実な問題に対して、残酷な真実を見せつけてくるものは少ない。そういうヒロインたちは一緒に悩んで一緒に泣いたりしてくれて、そして向こうだけ幸福になっていったりもした。そして何を考えているかわからないヒーローは何を考えているかわからないまま魅力的で、彼女にしてもらえる女子は彼女にしてもらえて、してもらえない女子はしてくれる男子を見つけるしかないままだった。

セフレと彼女の間に違いはない

『マサムネ君』のすごいのは、それらの内実、剥がしてみればなんということのない真実の実を、特別なことをしている素振りをみせずにペロペロと剥がしてしまうところだ。たとえば相席バーで出会った名もなきセフレちゃんとモモカさんは実は同じ職場で同じポジションで働いている。つまりセフレと本物の彼女の間にスペックの違いなど何もないこと。しかしモモカさんはセフレちゃんの恋バナを聞いて、そこで語られているのが自分の恋人であることなどつゆ知らず「最悪じゃない？」と感想をもらす。これは実に示唆的である。モモカさんとセフレちゃんの違いは、自分に対してまっすぐとした告白をするのではない、冷たいようなよくわからないような態度の男に、惹かれてしまうかどうかなのだ。モモカさんはセフレにはならない。セフレにしてくるような何を考えているのかよくわからない男の態度に見向きもしないだろうから。

「何を考えているかわからない男」の正体

何を考えているのかよくわからない男の正体も実に身も蓋もなく描かれている。セフレちゃんから見たマサムネ君は会おうと言えば会えるし、全く好きじゃないってことはないよね？と思えるくらいは優しいセックスをするし、ファミレスで奢ってくれることもあるけれど、向こうから誘い出してくれることは長くなかったし、一緒に寝ているときに携帯を見て外に消えちゃうし、突然冷たいモードに切り替わったりする、つかみどころのない男だ。でもマサムネ君の視点に立てば、一番大切なものに翻弄されながら、身近にせまりくる魅力的な誘惑にもちょっと乗っているだけで何もミステリアスな要素がない。要は私たちが、「深い闇があるのかも」「本当は私のこと好きだけど大切過ぎて何もしてこないのかも」「過去にトラウマがあるのかも」と思っていた彼ら「何を考えているかわからないつかみどころのない魅力的な男」は単に、私たちより優先順位の高い大切なものを抱えていて、そちらの都合優先で動いているから動きが理にかなっていないように見えるだけ。セックスが優しいのは本命の彼女にする優しいセックスと同じ手順を踏んでいるからだ。

「恋愛の法則」が崩れる瞬間

私はこういった不都合な真実を次々に投げつけられ、涙や鼻血を出しながら本作を読みふけっていたのだが、回を追う毎にさらに物語の深みは増していく。セフレと彼女の境界線は揺らぎ、自制心のある友人は揺らぎ、男女の立場は時に逆転する。だって登場人物たちは人間なのだから。昨日と今日では気分が違い、決めたことを守れるとは限らないし、知らぬうちに成長もするし老化もする。残酷な眺めを見せられて全セフレを泣かしたと思った次のページで、それでも法則が壊れる複雑さが恋愛にはあるのだと教えてくれる。

ままならない恋愛の先にある希望

世界は荒唐無稽で世間は厳しく、恋愛はままならない上にわけもなく傷つけられるけれども、それでも明日は生きるに値すると思わせてくれる、これはきっとそういう物語なのだ。なんだか壮大過ぎる言い方になってしまってちょっと言い過ぎのような気もするけれど、少なくとも私はマサムネ君から、セフレちゃんから、モモカさんから、まだ当分目が離せない。

