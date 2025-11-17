ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの川村壱馬が精神面の不調を理由に活動を休止することが１７日、所属事務所から発表された。医師の診察の結果、治療と療養の必要があると診断されたという。

公式サイトで「先週、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました」と発表された。

「ＳＮＳ上において憶測や誤情報の拡散、ならびに個人への誹謗中傷を含む心ない投稿が多数見受けられます」として、「これらは、本人およびメンバー、関係者の心身に大きな負担を与え、プライバシーを著しく侵害する可能性があります。皆様におかれましては、節度ある行動にご協力いただき、温かく見守っていただけますようお願い申し上げます」と誹謗中傷や誤情報の拡散に注意を呼びかけている。

なお、２２日の韓国・ソウル公演は「主催者との協議の結果、先方の意向を踏まえ、延期」となり、カウントダウンライブや音楽番組への出演などは、川村以外の１５人で開催する。