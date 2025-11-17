おやつカンパニーは、ホットランドホールディングスが展開する「築地銀だこ」とのコラボレーション商品として、「ベビースターラーメン丸（築地銀だこ たこ焼ソース味）6袋入」を11月17日から期間限定発売する。

「築地銀だこ」とのコラボ企画は、2016年から幅広麺のドデカイラーメンで、2020年からひとくちサイズのラーメン丸においても複数回実施している大好評企画。14回目となる今回は、ひとくちサイズで食べやすい、たこ焼のようなコロコロッと丸いビッツ形状が特徴のラーメン丸とのコラボ商品「ベビースターラーメン丸（築地銀だこ たこ焼ソース味）」が食べ切りサイズの6袋パックになって再登場する。

「築地銀だこ」のお店で使っているたこ焼ソースを使用した少し甘めのたこ焼ソース味の麺とともに、アオサや紅ショウガをギュッと1粒に固めて、ひとくちサイズに仕上げた。口に入れた瞬間から、ふわっと広がる芳醇なソースの香り、そしてポイッと1粒でたこ焼を食べているかのような魚介だしやタコの旨味と風味が口いっぱいに広がる。



「ベビースターラーメン丸（築地銀だこ たこ焼ソース味）6袋入」

食べ切りサイズの個包装で、勉強や家事、在宅ワークの合間などのブレークタイムでも、あの「築地銀だこ」の味わいを手軽にお楽しみいただけます。

ベビースターを1粒に固めることで口に入れた瞬間のカリッザクッとした軽快な食感とともに、噛むほどに口の中で麺がホロホロッとほどけていく、“カリッ・ザクッ・ホロッ”の3段階の食感変化が楽しめる「ベビースターラーメン丸」と「築地銀だこ」のたこ焼の見た目・味わいが絶妙にマッチした夢のコラボレーションを堪能してほしい考え。

［小売価格］319円前後（税込）

［発売日］11月17日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp