【料理全品半額orドリンク全品半額】どちらかを選べる「どっち割セール」開催 居酒屋チェーンの対象店舗で
株式会社モンテローザは、全国展開している対象5店舗にて、「料理全品半額」または「ドリンク全品半額」をどちらにするか選べる「どっち割」セールを実施している。※対象の５店舗限定（「山内農場」「魚民」「目利きの銀次」など）、2025年11月17日（月）より開始（実施日は店舗により異なる）
「どっち割」セールは、店内の飲食のみに適用。テイクアウト・デリバリーは対象外。別途、チャージ料も発生。詳細は必ず店舗へ確認。
【対象店舗】
●目利きの銀次 小川東口駅前店
・開催日〈1〉
11/17（月）・18（火）の2日間
・開催日〈2〉
11/24（月）・25（火）の2日間
電話番号：042-345-5788
目利きの銀次 小川東口駅前店
●目利きの銀次 所沢西口駅前店
・開催日〈1〉
11/17（月）・18（火）の2日間
・開催日〈2〉
11/24（月）・25（火）の2日間
電話番号：04-2921-7388
目利きの銀次 所沢西口駅前店
●目利きの銀次 練馬平和台駅前店
・開催日〈1〉
11/18（火）・19（水）の2日間
・開催日〈2〉
11/26（火）・27（水）の2日間
電話番号：03-5399-8488
目利きの銀次 練馬平和台駅前店
●魚民 川越西口駅前店
・開催日〈1〉
11/19（水）・20（木）の2日間
・開催日〈2〉
11/26（火）・27（水）の2日間
電話番号：049-247-7088
魚民 川越西口駅前店
●山内農場 大塚南口駅前店
・開催日〈1〉
11/19（水）・20（木）の2日間
・開催日〈2〉
11/26（火）・27（水）の2日間
電話番号：03-3987-4688
山内農場 大塚南口駅前店
【留意事項】
・実施日は店舗により異なる
・別途、チャージ料が発生
・店内で飲食の場合のみ利用可能。テイクアウト・デリバリーは対象外
・サービスタイム（ランチ）メニューやボトルは対象外
・選択した半額対象商品以外の料理またはドリンクやチャージ料は通常価格
・１人料理1品、ドリンク1杯以上の注文は必須
・セールは営業時間内に限る
・各種施策・サービス（食べ放題や飲み放題など）・宴会コースおよび、割引券・クーポン券との併用はできない
・詳しくは、利用予定の対象店舗に問い合わせ