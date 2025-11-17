【料理全品半額orドリンク全品半額】どちらかを選べる「どっち割セール」開催　居酒屋チェーンの対象店舗で

株式会社モンテローザは、全国展開している対象5店舗にて、「料理全品半額」または「ドリンク全品半額」をどちらにするか選べる「どっち割」セールを実施している。※対象の５店舗限定（「山内農場」「魚民」「目利きの銀次」など）、2025年11月17日（月）より開始（実施日は店舗により異なる）

「どっち割」セールは、店内の飲食のみに適用。テイクアウト・デリバリーは対象外。別途、チャージ料も発生。詳細は必ず店舗へ確認。

【対象店舗】

●目利きの銀次 小川東口駅前店

・開催日〈1〉

11/17（月）・18（火）の2日間

・開催日〈2〉

11/24（月）・25（火）の2日間

電話番号：042-345-5788

目利きの銀次 小川東口駅前店

●目利きの銀次 所沢西口駅前店

・開催日〈1〉

11/17（月）・18（火）の2日間

・開催日〈2〉

11/24（月）・25（火）の2日間

電話番号：04-2921-7388

目利きの銀次 所沢西口駅前店

●目利きの銀次 練馬平和台駅前店

・開催日〈1〉

11/18（火）・19（水）の2日間

・開催日〈2〉

11/26（火）・27（水）の2日間

電話番号：03-5399-8488

目利きの銀次 練馬平和台駅前店

●魚民 川越西口駅前店

・開催日〈1〉

11/19（水）・20（木）の2日間

・開催日〈2〉

11/26（火）・27（水）の2日間

電話番号：049-247-7088

魚民 川越西口駅前店

●山内農場 大塚南口駅前店

・開催日〈1〉

11/19（水）・20（木）の2日間

・開催日〈2〉

11/26（火）・27（水）の2日間

電話番号：03-3987-4688

山内農場 大塚南口駅前店

【留意事項】

・実施日は店舗により異なる

・別途、チャージ料が発生

・店内で飲食の場合のみ利用可能。テイクアウト・デリバリーは対象外

・サービスタイム（ランチ）メニューやボトルは対象外

・選択した半額対象商品以外の料理またはドリンクやチャージ料は通常価格

・１人料理1品、ドリンク1杯以上の注文は必須

・セールは営業時間内に限る

・各種施策・サービス（食べ放題や飲み放題など）・宴会コースおよび、割引券・クーポン券との併用はできない

・詳しくは、利用予定の対象店舗に問い合わせ