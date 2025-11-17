元“with B”コージ、秋鮭を使った手作り土鍋料理を紹介 食欲を誘う見た目に反響「絶対間違いないやつ」「美味しそう」
元お笑いコンビ・ブリリアンで、かつてのトリオ「ブルゾンちえみ with B」として活動、アメリカンフットボール選手としても活躍したコージ（37）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。秋鮭を使った土鍋料理を紹介した。
【動画】「明日の夕飯 決定」元“with B”コージが作る、秋鮭使った土鍋料理
コージは「寒くなってきたので土鍋を出しました」と書き出し、「秋鮭とイクラと大葉の土鍋ご飯」の料理動画をアップ。
作り方は、土鍋に米2合、水350ミリリットル、酒大さじ2、醤油約4周、岩塩を少々、みりん大さじ2、かつおだしを丁寧に混ぜて、20分つけ置き。その後、秋鮭を追加して、中火で10分、弱火で10分加熱、火を止めて10分蒸らす。
炊きあがった米の上にバターを乗せて、白ごまをたっぷりかける。その上に千切りした大葉といくらを盛り付けて完成。茶色く色づいたご飯が食欲をそそる姿に、コージは「サーモンと大葉の土鍋ご飯は優勝」とコメントしていた。
食欲の秋にぴったりな1品に、コメント欄には「最高に美味しそう」「こーじメシ 天才！優勝！」「明日の夕飯 決定」「絶対間違いないやつ」などの反響が寄せられている。
