¥»³¦¤òÆÈÁö¤·¤¿Æ£Àîºå¿À¤Î¡Ö·ê¡×¤òËä¤á¤ëºÇÅ¬²ò¡© ·ÀÌóÊóÆ»¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤ÎÈë¤á¤ë¡È¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À­¡Ö½½Ê¬¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×

Í··â¼ê¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ð¥Ë¡¼(C)Getty Images
¡¡¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼ê¤Ë½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¡£Æ£Àîµå»ùÂÎÀ©²¼¤Ç¤ÎÈá´êÃ£À®¤Î¤¿¤á¡¢ÌÔ¸×¤Î½õ¤Ã¿ÍÊä¶¯¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î16Æü¡¢ÊÆ¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤ÎÆü´©»æ¡ØPittsburgh Post Gazette¡Ù¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢ÃÏ¸µµåÃÄ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç·¿Í··â¼ê¤Î¥«¥à¡¦¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤¬ºå¿À¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºå¿À¹ç°ÕÊóÆ»¤Î¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¡¡MLB¤Ç¸«¤»¤¿²ÚÎï¤ÊÆâÌî¼éÈ÷¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Å¬ºàÅ¬½ê¤ÊÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÆÈÁöÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢Í··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¸ÇÄê¤Ç¤¤º¡£¾®È¨ÎµÊ¿¡¢ÌÚÏ²À»Ìé¡¢·§Ã«·ÉÍ¨¤òÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â¤¬¤¯»³ÅÄæûÌé¤äÉ´粼ÁóÀ¸¡¢º´ÌîÂÀÍÛ¤Ê¤É¤ÎÄì¾å¤²¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢Àè½Ò¤Î1·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¸½ºß28ºÐ¤Î¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ÏÍý¤ËÅ¬¤¦¡£Æ£Àîºå¿À¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¡Ö·ê¡×¤òËä¤á¤¦¤ë¿Íºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢MLB½Ð¾ì14»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.139¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤º¡£Í··â°Ê³°¤Ë¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢º¸Íã¤ò¼é¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3A¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï³Î¤«¤À¡£3A¤Ç103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º£µ¨¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÎ¨¤³¤½.266¤Ê¤¬¤é¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.846¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.493¡¢ISO¡ÊÄ¹ÂÇÎ¨¤«¤éÂÇÎ¨¤òÈ´¤¡¢½ã¿è¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë»ØÉ¸¡Ë.277¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæµ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬½ÐÍè¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÂÇ¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ì¥ëÎ¨¤¬14.2%¤ò¸Ø¤ë¥×¥ë¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ËÍÍø¤È¤µ¤ì¤ë¹Ã»Ò±à¸þ¤¤È¤â¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤ÎÆüËÜ¹Ô¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¹ñµå³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÀÒ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØMLB Trade Rumors¡Ù¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¤Î¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤Î¾Íè¤Ïµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò¡Ö½½Ê¬¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤ÇNPB¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤òÍèµ¨¤Î¾º¹ß³Ê¸õÊä¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜµå³¦¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£º£¸å¿ô½µ´Ö¤ä¿ô¤«·î¤Î´Ö¤ËMLB¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¶³¦Àþ¾å¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢NPB°ÜÀÒ¤Ï¡¢¹ñÆâµåÃÄ¤Î40¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¶â³Û¤ò¾å²ó¤ë¼ýÆþ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢3A¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿å½à¤Î¶¥Áè´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡×
¡¡¼éÈ÷¤Î¥Þ¥ë¥ÁÀ¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÂÇÎÏ¡£¿ô»ú¾å¤Ï¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Æ£Àîºå¿À¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿½õ¤Ã¿ÍÊä¶¯¤ÎÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]