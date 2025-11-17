森保一監督が無所属続く冨安健洋に言及「間に合うと信じています」「W杯優勝目指す戦力の候補」

　日本代表を率いる森保一監督が、アーセナルを退団以降無所属が続くDF冨安健洋について言及した。

　日本代表は17日、キリンチャレンジカップ2025 ボリビア代表戦に向け、会場の国立競技場で公式会見を実施した。「冨安はメンバー入りに間に合うのか」という質問について、森保監督は「シンプルに答えると、彼は間に合うと信じています」と回答。「コンディションさえ良ければ、日本代表が北中米ワールドカップで優勝を目指す戦力の候補だと思っています」と続けた。

　現在27歳の冨安は2021年夏のアーセナル加入後に度重なるヒザの負傷に悩まされ、2024年10月を最後に公式戦出場を果たせていない。今夏に双方合意でアーセナルとの契約を解除し、現在に至るまで無所属でリハビリを続けている。

　森保監督は「我々は彼とやり取りしながらリハビリの状況を常に見ていますし、どの程度上がってくるかは分かりませんが、彼のパフォーマンスを確認できればメンバーとして考えたいです」と復活に期待を寄せた。


