森保一監督が無所属続く冨安健洋に言及「間に合うと信じています」「W杯優勝目指す戦力の候補」
日本代表を率いる森保一監督が、アーセナルを退団以降無所属が続くDF冨安健洋について言及した。
日本代表は17日、キリンチャレンジカップ2025 ボリビア代表戦に向け、会場の国立競技場で公式会見を実施した。「冨安はメンバー入りに間に合うのか」という質問について、森保監督は「シンプルに答えると、彼は間に合うと信じています」と回答。「コンディションさえ良ければ、日本代表が北中米ワールドカップで優勝を目指す戦力の候補だと思っています」と続けた。
現在27歳の冨安は2021年夏のアーセナル加入後に度重なるヒザの負傷に悩まされ、2024年10月を最後に公式戦出場を果たせていない。今夏に双方合意でアーセナルとの契約を解除し、現在に至るまで無所属でリハビリを続けている。
森保監督は「我々は彼とやり取りしながらリハビリの状況を常に見ていますし、どの程度上がってくるかは分かりませんが、彼のパフォーマンスを確認できればメンバーとして考えたいです」と復活に期待を寄せた。
日本代表は17日、キリンチャレンジカップ2025 ボリビア代表戦に向け、会場の国立競技場で公式会見を実施した。「冨安はメンバー入りに間に合うのか」という質問について、森保監督は「シンプルに答えると、彼は間に合うと信じています」と回答。「コンディションさえ良ければ、日本代表が北中米ワールドカップで優勝を目指す戦力の候補だと思っています」と続けた。
森保監督は「我々は彼とやり取りしながらリハビリの状況を常に見ていますし、どの程度上がってくるかは分かりませんが、彼のパフォーマンスを確認できればメンバーとして考えたいです」と復活に期待を寄せた。
【ゴール動画】南野拓実＆堂安律のゴールでガーナを下す
【キリンチャレンジカップ2025】— TBS サッカー (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #日本 1-0 #ガーナ🇬🇭
前半16分#佐野海舟 から #南野拓実 へ
南野の鮮やかなゴールで先制⚽️
📺現在 #TBS 系列で放送中
📱#Tver でもLIVE配信⚡️️#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/5AJluagnkH
【キリンチャレンジカップ2025】— TBS サッカー (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #日本 2-0 #ガーナ🇬🇭
🕘後半15分#久保建英 から #堂安律 へ
堂安が左足でゴールを決め🇯🇵2点目⚽️⚽️
📺現在 #TBS 系列で放送中
📱#Tver でもLIVE配信⚡️#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/HN3dBVDwM1