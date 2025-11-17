私立恵比寿中学・安本彩花「完全無敵モテメイクの完成！ 大人可愛いアイテムです」

ホリデームードを盛り上げるカラーアイテムと肌のハリやシミ・シワを改善するスキンケア・ベースメイクアイテムが登場！ 私立恵比寿中学の安本彩花さんが新作コスメをお試ししました。

私立恵比寿中学の安本彩花さんが新作コスメをお試し！

1、&be グロウクッションファンデーション

グロウクッションファンデーション SPF50・PA＋＋＋＋ \3,520 11/7発売（Clue TEL. 0120-274-032）

うるおいとツヤをまとった生ツヤ肌を演出。マカデミア種子油ほか保湿成分を配合。長時間、肌の乾燥を防いでメイクしたての美しさが続く。「乾燥が気になる季節にぴったりな、超しっとりテクスチャー。薄づきなのに毛穴や色ムラをしっかりカバーし、ナチュラルに透明感あふれる肌へ」

2、Visee レイヤード フルリ チーク PK-1

レイヤード フルリ チーク PK-1 \1,760＊編集部調べ 11/16発売（コーセー TEL. 0120-526-311）

マット＆グロウのレイヤードでふっくら血色チークが完成。マットなベースカラーとパール入りのグロウカラーをセット。「トレンドの青みピンクと、内側からにじみ出るような血色のうるツヤカラー。2色を重ねるだけで簡単に立体感を演出できて、小顔効果を発揮。ピュアでセクシーな頬に仕上げてくれます」

3、ETVOS アルティモイストレチノVAセラム

アルティモイストレチノVAセラム 30g \5,280 11/12発売（エトヴォス TEL. 0120-0477-80）

5種のレチノール配合でシワが気になる敏感肌をケア。エイジング肌にハリ感をもたらす。「レチノールは“A反応”と呼ばれる副反応があるなど、肌にとって刺激の強い攻めの成分なイメージ。でもこのアイテムは敏感肌のための処方になっているので安心。みずみずしい質感で浸透し、ふっくらとした肌に整います」

4、LUNASOL アイカラーレーション スペシャルエディション EX04

アイカラーレーション スペシャルエディション EX04 \11,000 11/7限定発売（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）

ホリデーシーズンの目元を彩るウォームカラーのセレクション。質感の異なるカラーで、温かみのある眼差しに。「こっくりブラウンや繊細なラメが輝くラベンダーが、冬にぴったり。白いニットにこのアイパレットのメイクを合わせれば、完全無敵モテメイクの完成！ 大人可愛いアイテムです」

安本彩花

やすもと・あやか 私立恵比寿中学。美容＆健康好きが高じて「美肌スペシャリスト」「サウナ・スパ 健康アドバイザー」の資格を取得。Instagramでは、お気に入りコスメやメイクテクも発信。