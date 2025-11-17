トヨタ新「“大きな”ヤリスクロス」に反響殺到！ 「デザインがRAV4みたいでかっこいい」「専用設計なのが魅力的」の声も！ 「ジムニー超え」地上高が悪路もイケちゃう新たな比国モデルに注目！

これがヤリスクロス!? 専用設計に反響集まる

2025年8月2日にトヨタ・モーター・フィリピンズは現地向けに展開しているコンパクトSUV「ヤリスクロス」のハイブリッド最上級仕様となる「ヤリスクロス SE HEV」を正式に発売し、既存ラインアップをさらに強化しました。

フィリピンで販売されるヤリスクロスは、日本や欧州で馴染みのある同名モデルとは構造から異なる“専用設計車”として開発されており、2023年の登場以来、実用性と堅牢さを兼ね備えたモデルとして、ネット上では多くの反響が集めています。

まるで「RAV4」風の専用デザインがカッコイイ！

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「“大きな”ヤリスクロス」です！（30枚）

この専用設計が採用された背景には、フィリピンならではの道路事情があります。都市部でも舗装路が十分でないエリアが多く、郊外に出れば冠水しやすい道路も珍しくありません。

そうした環境に対応するため、現地仕様のヤリスクロスは全長4310mm×全幅1770mm×全高1615mmと日本仕様よりひとまわり大きく、ホイールベースも2620mmと余裕あるサイズが確保されています。

特に最低地上高は212mmと、スズキ「ジムニー」（205mm）よりも高く設定されており、悪路走行を想定したコンパクトSUVの中でも際立った高さを誇ります。

今回追加されたSE HEVは、既存の上位グレード「S HEV」をさらにブラッシュアップした仕様です。

外観では専用のフロントスカートやリアスカート、そして大きめのルーフスポイラーを組み合わせ、よりスポーティで堂々としたスタイルを実現しています。

全体的な印象は日本仕様のヤリスクロスよりもミドルサイズSUV「RAV4」に近く、力強いラインや厚みのあるバンパーが都会的な雰囲気とタフさを両立させています。

インテリアには快適性と安全性を高める装備が追加されました。前後カメラに対応したドライブレコーダー機能付きデジタルルームミラーを採用し、夜間に車内を優しく照らすアンビエントライトも新設されています。

ドライバーが感じる安心感や上質さが細部まで配慮されており、最上級モデルにふさわしい仕上がりです。

パワートレインは1.5リッターガソリンとハイブリッドの2種類が設定され、SE HEVの価格は169万ペソ（約441万円）。

ベースモデルのS HEVより8万ペソ高い設定ですが、追加された数々の装備を考えれば十分に納得できる価格帯といえるでしょう。

低燃費と快適性を強みに、日常の通勤から週末のアウトドアまで幅広いシーンで活躍することが期待されています。

発売を受けてネット上では、「デザインがRAV4みたいでかっこいい」「装備の割に価格が良心的」「専用設計なのが魅力的」「内装のアンビエントライトが洒落ている」「日本仕様よりこのサイズが好み」「こういう実用的なSUVを待っていた」といった声が寄せられています。

こうした反応を見る限り、SE HEVは現地ユーザーからの期待を背負って市場へ送り出されたと言えるでしょう。