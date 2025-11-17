「無事に帰ってきてくれてありがとう」川口葵、帰宅した夫・武尊を祝福「最強夫婦ダー」「幸せそう」
バラエティー番組『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）の「上京ガール」として話題になったタレントの川口葵さんは11月16日、自身のInstagramを更新。夫で格闘家の武尊さんとのツーショットを公開しました。
コメントでは「おかえりー」「おめでとうございます！！」「可愛過ぎですね」「奥さんの為に頑張ったね！かっこいい！お疲れ様でした」「本当にカッコイイ試合でしたね」「最強夫婦ダー」「幸せそう」「やっぱり奥様の支えが力になってるよー」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
「やっぱり奥様の支えが力になってる」川口さんは「本当におめでとう！！そして無事に帰ってきてくれてありがとう。世界一かっこよかったよ おかえりなさい」とつづり、1枚の写真を投稿。武尊さんとのツーショットです。2人とも優しい笑顔を浮かべています。またそれぞれ愛犬を抱っこしている姿もほほ笑ましく、とてもかわいらしいです。
「勝ちました！」報告同日、自身のInstagramで「勝ちました！生き残った」と報告した武尊さん。「試合後に発表させて頂きましたが 現役あと1試合。過去最強の武尊を作ります。応援よろしくお願いします！」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
