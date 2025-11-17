１日中、強い風が吹いていて、現在も暴風警報が発表されている北海道石狩市から中継です。



きょうは朝からずっと交通安全の旗が大きく揺れていた石狩市です。



今は雪は少し止んだんですけれども、つい先ほどまでバーッと降る時間もありまして、視界がかなり悪くなることもありました。



きょうは朝からずっと風が強い状態だったんです。



ただ、朝は雷で、昼間は晴れる時間もあって、夕方になって雪が降り出したりと、目まぐるしく天気が変わっています。





現在、暴風警報が発表されています。もう一つのポイントとしては、気温がまだプラスなんですね。最新の気温で１.３℃と出ておりますので、降った雪が湿っています。私の服に先ほどまで白くついていた雪も、今は水に変わって服に染み込もうとしている状態なんですね。湿った雪ですから、こういった信号機の周りの機器にもベタッと張り付くような状態になっていますし、機械だけではなくて交通安全の標識や道路標識、速度標識も３０分ほど前まで文字が見えなくなるぐらいまでべったりとついている状況でした。そしてもう一つは道路の状況です。アスファルトに降った雪に関しては現在は全て溶けている状態ですから、道路全体、アスファルト全体が湿っています。そして場所によっては大きな水溜りができている状況です。ただ怖いのが、これからの時間帯、気温が下がってくるという情報があるんですね。現在１.３℃ですが、予報によりますと氷点下になる時間帯もありそうです。これらが全て凍ってしまうことを考えますとかなり恐ろしいと思います。特に石狩は大きなまっすぐな道が多いので、スピードを上げている車も多いんですね。そういったドライバーの方は少しヒヤッとする思いをこの後するかもしれません。どうぞお気を付けください。