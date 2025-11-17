秋になると心身に不調を感じる人がいる。産業医の池井佑丞さんは「秋冬になると、気分が沈む、肩こりが取れない、疲れが取れないといった不調を訴える人が増える傾向がある。これらの症状の背景には、ビタミンDの不足が関係している可能性が、近年の研究で指摘されている」という――。

■日照時間が短くなる秋冬は不足しやすい

「なんとなく気分が晴れない」「肩や首のこりがひどい」「十分寝ているはずなのに疲れが取れない」――。秋から冬にかけて、こうした不調を訴える方が増えてきます。多くの方は「季節のせい」「仕事のストレス」と片付けてしまいがちですが、実はその背景に、ある栄養不足が関係している可能性があります。

それが「ビタミンD」です。

ビタミンDは日光を浴びることで体内に合成されます。しかし、日照時間が短くなる秋冬は、どうしても不足しやすい季節です。加えて、デスクワークや在宅勤務の方が増えた現代では、日光を浴びる機会が大きく減り、この傾向にさらに拍車がかかっています。

近年の研究では、ビタミンD不足が「気分の落ち込み」「筋肉の張り・こわばり」「慢性的なだるさ」など、仕事のパフォーマンスを左右するさまざまな不調と関連している可能性が示されています。

もしも、原因のはっきりしない心身の不調に悩んでいるなら、それはビタミンD不足が一因となっているかもしれません。今回は、ビタミンDと心身の健康の関係、そして今日からできる対策について解説していきます。

■脳・筋肉・免疫系に影響している可能性

ビタミンDと聞くと、多くの方が「骨を強くする栄養素」というイメージを持たれるでしょう。確かにカルシウムの吸収を助け、骨の健康を守る働きは重要ですが、実はそれだけではありません。近年の研究では、ビタミンDが体内で「ホルモン様物質」として機能し、全身のさまざまな臓器や組織に影響を及ぼしている可能性が示唆されています。

特に注目されているのが、脳・筋肉・免疫系への作用です。

脳内では神経伝達物質の合成に関与し、セロトニンやドーパミンといった「心の安定」に関わる物質の生成をサポートすると考えられています（Sabir et al., 2018；Pertile et al., 2016）。筋肉においては、筋力の維持や筋肉痛の回復に関与しており、不足すると筋肉のこわばりや痛みが生じやすくなる可能性が報告されています（Zhang and Li, 2024）。

さらに免疫システムにおいても、ビタミンDはウイルスや細菌と戦う免疫細胞の働きを調整し、過剰な炎症反応を抑える役割を担っていると考えられているのです（Konijeti et al., 2016）。

このように、ビタミンDは、単なる「骨のビタミン」という枠を超えて、私たちの心身のコンディションを総合的に支える、重要な物質の一つだと言えます。そのため、その不足は骨だけでなく、メンタル面や筋肉の不調、免疫機能の低下など、幅広い影響を及ぼす可能性があるのです。

■屋内生活の長時間化、紫外線対策、魚離れ…

ビタミンDが不足しやすくなる背景には、「ライフスタイル要因」と「環境要因」があると考えられています。現代人は一年を通じてビタミンD不足のリスクを抱えており、特に秋冬になるとその傾向が一層強まるとされています。

まず、現代人が慢性的に抱えるライフスタイル要因として大きいのが、屋内生活の長時間化です。リモートワークの普及により、通勤時間すら屋外で過ごさなくなった方が増えました。オフィスワーカーの中には、ほぼ一日中室内で過ごすという方も少なくなく、日光を浴びる機会が著しく減少していると指摘されています。

また、美容意識の高まりによる紫外線対策も、ビタミンD不足に影響していると考えられています。日焼け止めは皮膚がんやシミ予防の観点からは重要ですが、その一方でビタミンDの合成を抑制してしまう可能性があります（Holick, 2003）。皮肉にも、健康維持のために行っている紫外線対策が、別の健康リスクにつながっている側面があるのです。

食生活の変化も見逃せません。ビタミンDを多く含む食品は、サケやイワシなどの魚類やキノコ類、卵黄などですが、魚離れが進む現代の食生活では、これらの食品を日常的に摂取する機会が減っているといわれています。特に若年層や単身世帯では、手軽なファストフードやコンビニ食を利用することも多いため、慢性的にビタミンDが不足しやすい傾向がみられます。

■ビタミンD不足は一般的な課題

日本の成人約5000人を対象とした最新の研究では、健診受診者の約98％がビタミンDの摂取基準を下回っていたと報告されています（Miyamoto et al., 2023）。この結果は、現代人のビタミンD不足が一部の人に限られた問題ではなく、広く一般的な課題となっている可能性を示しています。

このような慢性的なリスクを抱えたまま秋冬を迎えると、環境要因が追い打ちをかけることになります。

ビタミンDは食事からも摂取できますが、体内で必要とされる量の約8〜9割は、皮膚が紫外線を浴びることで合成されるといわれています（Macdonald, 2013）。秋から冬にかけては日照時間が短くなり、太陽の高度が低下するため、地表に届く紫外線量は夏場の3分の1程度まで減少することが国内調査でも報告されています（小峯ら、2002）。さらに、寒さによって肌の露出が減ることも、ビタミンDの合成効率を低下させる要因とされています。

これらの要因が重なることで、屋内中心の生活を送る人々は、紫外線量の少ない季節にビタミンD不足が加速しやすくなると考えられています（Hossein-nezhad and Holick, 2013）。

■うつ状態を発症するリスクが約2.2倍高い

秋冬になると「気分が沈む」「肩こりが取れない」「疲れが抜けない」という不調を訴える人が増える傾向があります。これらの症状の背景には、ビタミンDの不足が関係している可能性が、近年の研究で指摘されています。

まず、メンタルヘルスとの関連です。

複数の研究で、血中ビタミンD濃度が低い人ほど、うつ病の発症リスクが高い傾向があることが報告されています（Roșian et al., 2025）。海外の大規模な調査では、ビタミンDが不足している人は、うつ状態を発症するリスクが約2.2倍高いことが示されています（Anglin et al., 2013）。

これは、ビタミンDが脳内でセロトニンの合成を助け、気分の安定に関わる働きを持つことが関係していると考えられています。不足するとこの機能がうまく働かず、意欲低下や不安感が生じやすくなる可能性があるのです。

次に、肩こりや筋肉痛との関係です。

ビタミンDは筋肉細胞の受容体に作用し、筋力の維持や収縮機能の調整に関わっているとされています。不足すると筋肉が十分にリラックスできず、こわばりや痛みが慢性化しやすくなる可能性があります（Ceglia and Harris, 2013）。原因の明確でない肩こりなどの痛みで受診した患者のうち、93％がビタミンD欠乏だったという報告もあります（Plotnikoff and Quigley, 2003）。

■「なんとなくだるい」疲労感との関連

さらに、慢性的な疲労感との関連も指摘されています。

ビタミンDは免疫システムの調整役として働き、不足すると体内で軽度の慢性炎症が続きやすくなると考えられています（Zhou and Hyppönen, 2023）。こうした低レベルの炎症状態が、「なんとなくだるい」「朝起きても疲れが取れない」といった倦怠感に関係している可能性があります。

また、ビタミンD不足による筋肉機能の低下も、日常動作での疲労感を増大させる一因となり得ます（Dzik and Kaczor, 2019）。

実際、重度のビタミンD欠乏者に高容量のビタミンDを投与した研究では、疲労改善を実感した人の割合がプラセボ群の約2.6倍であったと報告されています（Nowak et al., 2016）。

これらの症状は単独で現れることもありますが、複合的に生じる場合も多いといわれています。うつ傾向を訴える人が同時に肩こりや疲労感にも悩んでいるケースは珍しくありません。秋冬に「なんとなく調子が悪い」と感じる人が多いのは、ビタミンDの低下が背景にあり、複数の不調が連鎖的に現れている可能性があるためと考えられています。

■鮭、イワシ、きのこ類に豊富に含まれる

ここまでの話を読んで、「何とかしなければ」と感じる方も多いかもしれません。しかし、対策は決して難しいものではありません。日常生活のちょっとした工夫で、体内のビタミンD濃度は改善できます。ここでは、今日から取り入れやすい方法をご紹介します。

・日光を意識する

最も重要なのが、日光浴の習慣です。

秋冬でも、通勤時や昼休みの外出で、手や顔に15〜30分程度日光を浴びるだけで、ある程度のビタミンD合成が期待できるとされています。窓越しでは紫外線が遮断されるため、できるだけ屋外に出ることがポイントです。朝日を浴びる習慣は体内時計を整える働きがあり、日中の集中力の維持にも良い影響をもたらします。

・食事でビタミンDを補給

日本人の食事摂取基準では、成人のビタミンD推奨量は1日あたり9.0µgとされています。鮭やイワシ、しらすなどの魚には豊富なビタミンDが含まれており、特に今が旬の鮭は、切り身1枚で約26µg、イワシ1尾で約25µgが摂取できます。しいたけやまいたけ、しめじなどのきのこ類も優秀なビタミンD源です。卵黄や乳製品にもビタミンDが含まれているため、朝食に一品を加えるのもよいでしょう。

・必要に応じてサプリメントも検討

不足が心配な場合は、サプリメントの活用も一つの方法です。ただし、過剰摂取は健康を害するおそれがあるため、医療職の助言を得ながら利用することが望ましいとされています。

自身のビタミンD状態を確認する方法としては、医療機関で血中濃度を測定する方法があります。しかし、これは医師が必要と判断した場合に限り保険診療として実施されるため、症状や生活状況に不安がある場合は、まず相談してみるとよいでしょう。

■忙しくても健康を後回しにしてはいけない

「なんとなく不調」は原因が特定しにくいからこそ、対応が後回しになりがちです。しかし、その背景にビタミンD不足というシンプルな原因が隠れている可能性があります。

秋冬の不調は「季節だから仕方ない」と諦める必要はありません。少しの日光と食事の工夫で、体調の変化を実感できることもあります。特に、慢性的な疲労や気分の落ち込みに悩む方にとって、生活を見直す上で大切な視点になるはずです。

ビタミンDは、脳・筋肉・免疫という「働く力の基盤」を支える重要な存在と考えられます。

忙しい毎日の中でも、自分の健康を後回しにしない選択が、明日のパフォーマンス向上につながります。健やかな秋冬を過ごしていきましょう。

産業医 池井 佑丞