¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£±£·Æü¤Ë²ñ¸«¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëàÈó³Ë»°¸¶Â§á¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ÏÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤«¤Ë´Ø¤·¡Ö»ä¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢£³Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò¸«Ä¾¤¹µÄÏÀ¤òÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶»á¤Ï¡¢°ÂÊÝ´ØÏ¢£³Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤ËÈ¼¤¦Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·ø»ý¤¹¤ë¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÈó³Ë»°¸¶Â§¤òÀ¯ºö¾å¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²£°£±£°Ç¯Åö»þ¤Î²¬ÅÄ³°Ì³Âç¿Ã¤Ë¤è¤ëÅúÊÛ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£³Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Ë¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏºòÇ¯¡Ê£²£°£²£´Ç¯¡Ë¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÍÞ»ß³ÈÂç¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸«Ä¾¤·¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£