「RIZINガール2026」13人決定 元SKE48・人気インフルエンサーら
【モデルプレス＝2025/11/17】格闘技イベント・RIZINのリングを盛り上げる「RIZINガール2026」の最終オーディションが11月17日、都内にて開催。8人が合格し、継続メンバーを合わせた13人で活動する。
【写真】今年も美女揃い「RIZINガール」素肌輝く衣装で集結
総合格闘技の試合を主軸としながらも、キックボクシングルール、スタンディングバウトルール、グラップリングルールといった多様なルールで試合を展開するRIZIN。そのリングに華を添える「RIZINガール」。最終オーディションには、約500人の応募の中から2次審査を通過した33人の候補生が出席した。
自己PR、ウォークキング、ダンス、特技披露などの審査を経て選ばれたのは、2018年〜2021年にSKE48・チームEで活動していた石川花音、SNSフォロワー60万人超えのインフルエンサー・夏芽すず、ほか倉沢しえり、清水サニ、橘和奈、新田妃奈、松本真彩、及川実結の8人。「RIZINガール2025」継続メンバーであるRIKO、出町杏奈、花乃衣美優、武井さら、塚越愛実を合わせた計13人が「RIZINガール2026」として活動する。
なお、今回選ばれた13人は、アイドル活動を行うほか、ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設予定。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「RIZINガール2026」13人決定
