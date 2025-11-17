¡ÖÆüËÜ²è¡×¤ò°¦¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬´¶ÎÞ¡Ä¿·±Ô²è²È¤«¤éÅÁÅýµ»Ë¡¤ò³Ø¤Ö¡§À¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤ÎÍèÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×ºÇ¿·²ó
¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óºß½»¤Î¡ÖÆüËÜ²è¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¡£
ÆüËÜ²è¤È¤Ï¡¢ÏÂ»æ¤ä¸¨¤Ë´ä³¨¶ñ¤ä¸ÕÊ´¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇò¤¤´éÎÁ¤ò½Å¤Í¡¢ç±¤È¤¤¤¦Å·Á³¤ÎÀÜÃåºÞ¤ÇÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÁÇºà¤äµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë³¨²è¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤Ë¤â½êÂ¢¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜ²è¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
Æ´¤ì¤ÎÆüËÜ²è²È¡¦ÎÓ ½á°ì¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤½¤¦¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Ï²ÖÌÚ²è¤ÎÌ¾¼ê¤È¤µ¤ì¡¢º£Ç¯1·î¤ËÀÂµî¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈþ½Ñ³¦¤Îµð¾¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª µþÅÔ¡¦Íò»³¤Ë¤¢¤ëÎÓ¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤ÇºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£ºîÉÊ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï´¶Æ°¡ª ÎÓ¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦Ì÷Âå¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÇ¯¤Î3Ê¬¤Î1¤ò¼ÌÀ¸¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¤µ¤é¤ËÌ÷Âå¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬À¸Á°»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿É®¤È¥Ç¥Ã¥µ¥ó²è¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£¶²½Ì¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖËÜ¿Í¤â´î¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ÷Âå¤µ¤ó¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÎÓÀèÀ¸¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆüËÜ²è¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ²è¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÎÓ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤½¤¦¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ²è¤Î²èºà¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÆÈ³Ø¤ÇÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²èºà¤òÀµ¤·¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆÈ³Ø¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¡£ÆüËÜ²è¤Î²Ö¤ò¾å¼ê¤ËÉÁ¤¯ÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¡¢µ¢¹ñ¸å¤ËºÇ¹â·æºî¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÇò¿§¤òºî¤ë²èºà¡Ö¸ÕÊ´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¸ÕÊ´¤È¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ËÆÈ¼«¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ÆÉáµÚ¤·¤¿Çò¤¤´éÎÁ¡£È¯¿§¤¬½À¤é¤«¤¯²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¿÷¿Í·Á¤ÎÈ©¿§¤ä»û¼Ò¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤´éÎÁ¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¾õ¤Î³¨¤Î¶ñ¡£¤¤¤Ä¤«ËÜÊª¤Î¸ÕÊ´¤Ç²Ö¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ê¥«¥¬¥ï¸ÕÊ´³¨¶ñ¡×¡£¼¡´ü¸ÞÂåÌÜ¤ÎÃæÀîæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ë¡¢¸ÕÊ´¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸ÕÊ´¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¡¢Å·Á³¤Î¡Ö¤¤¤¿¤Ü²´éÚ¡×¤Î³³Ì¡£ºÙ¤«¤¯³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢20Ç¯°Ê¾åÌî¤¶¤é¤·¤Ë¤·¤ÆÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤«¤é»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¤¤¿¤Ü²´éÚ¤Î³Ì¤ò¡¢¾å¤È²¼¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Î¤Ï³¸¤Î³Ì¤Ç¡¢¿È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ì¤òº®¤¼¤ë³ä¹ç¤Ç¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¡£100¡ó³¸¤Î³Ì¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬ºÇ¹âµé¤Ë¡ª
Ê¬¤±¤¿³Ì¤Ï¡¢60Ô¤ÎÃì¤¬¾å²¼¤ËÆ°¤¯µ¡³£¤ÇÊ´¡¹¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¿å¤ò²Ã¤¨¤ÆÅ¥¾õ¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÀÐ±±¤Ç»¤¤ê¤Ä¤Ö¤·¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Î³¤ò¤É¤ì¤À¤±ºÕ¤¯¤«¤¬¡¢Çò¤òÈþ¤·¤¯È¯¿§¤µ¤»¤ëÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
»¤¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿³Ì¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À³¥¿§¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÄ¤ËÇö¤¯¿¤Ð¤·¤Æ2½µ´ÖÅ·Æü´³¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ë¡£¤³¤ì¤Ç¸ÕÊ´¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸ÕÊ´¤ò³¨¤Î¶ñ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦Íµµ¨»Ò¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸ÕÊ´¤òÆýÈ¤Ç»¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¶¥é¥¶¥é¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤³¨¤Î¶ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
Ê´¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸ÕÊ´¤Èç±¤òÎý¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÕÊ´ÃÄ»Ò¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ç±¤È¤Ï¡¢Æ°Êª¤ÎÈéÉæ¤ä¹ü¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤ëÅ·Á³¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ç¡¢¸ÕÊ´¤Ë¾¯¤·¤º¤Äç±¤ò²Ã¤¨¤ÆÃÄ»Ò¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤ª»®¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÉ´Ã¡¤¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤Ç¡¢É´²óÃ¡¤¯¤³¤È¤Ç¸ÕÊ´¤Èç±¤¬ÆëÀ÷¤ß¡¢È¯¿§¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¡¤¤¤¿¸ÕÊ´ÃÄ»Ò¤òç±¤È¿å¤ÇÍÏ¤«¤»¤Ð¡¢Çò¿§¤Î³¨¤Î¶ñ¤¬´°À®¡£¹õ¤¤»æ¤Ë»î¤·ÉÁ¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥óÅÁÅý¤ÎÇò¿§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¡£
ºÇ¸å¤ËÃæÀî¤µ¤ó¤«¤é¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸ÕÊ´¤äÆýÈ¡¢ç±¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç´î¤Ó¤Ç¡ÖÂçÀÚ¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥«¥¬¥ï¸ÕÊ´³¨¶ñ¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Ø¡£¶âÇó¤ä¶äÇó¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ½¸½¤¹¤ëÆüËÜ²è¤Î¼êË¡¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÁÏ¶È101Ç¯¡ÖµÆÃÓ²¨»æ¹©¾ì¡×¤Ø¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢²¨»æ¤äÊÉ»æ¤ÎÀ½Â¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤Ç¶â¶äºÙ¹©¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¶â¶äº½»Ò»Õ¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¶â¶ä¤ÎÁõ¾þµ»Ë¡¤ò»È¤¦¹©·Ý¿¦¿Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¹©¤ò»Ü¤¹¤Î¤«¡¢º½»Ò»Õ¤Î»³ËÜÏÂµ×¤µ¤ó¡¢ÀÄÌøÆà±û»Ò¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÂÊª¤Î¶âÇó¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Çö¤¤¶âÇó¤Ï¼ê¤Ç¿¨¤ë¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÇóÈ¤¤ÇÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£
¶âÇó¤òº½»ÒÅû¤ËÆþ¤ì¡¢¥È¥ó¥°¾õ¤ÎÂÇ¤ÁËÀ¤ÇÃ¡¤¯¤È¡¢²¼¤ÎÌÖ¤«¤éº½¾õ¤Î¶âÇó¤¬¡£º½»ÒÅû¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇÏ¤Î¿¬Èø¤ÎÌÓ¤ò¿Ë¶â¤ÇÂ«¤Í¤¿¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åû¤òÃ¡¤¤¤¿»þ¤ËÃæ¤ÎÍÙ¤ê»Ò¤¬·ã¤·¤¯Æ°¤¡¢¶âÇó¤òºÙ¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÅÁÅýµ»Ë¡¤Î¡Öº½»Ò¡×¡£
º½»Òµ»Ë¡¤Ë¤Ï¡¢¶âÇó¤ò¾®¤µ¤¯ºÛÃÇ¤·¤¿¡ÖÀÚ¤êÇó¡×¤ä¡¢ºÙ¤«¤¤Àþ¾õ¤Î¡ÖÌîÌÓ¡×¤â»È¤ï¤ì¡¢º½»Ò»Õ¤Î¼êºî¶È¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÝÅá¤È¤¤¤¦¿ÏÊª¤òÍ¥¤·¤¯²¡¤·Åö¤Æ¡¢»Í³Ñ¤ËÀÚ¤êÂ·¤¨¤ì¤ÐÀÚ¤êÇó¤Ë¡£º£²ó¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿ÀÚ¤êÇó¤Ï°ìÊÕ¤ï¤º¤«6Ð¡£ÌîÌÓ¤Ï¤Ê¤ó¤È0.05ÐÉý¤È¡¢¤½¤ÎåÌÌ©¤µ¤Ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¡ª
¤¤¤è¤¤¤èº½»Òµ»Ë¡¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢º½»ÒÅû¤Ë¶âÇó¤òÆþ¤ì¤Æº½¾õ¤Ë¡£º½»Ò¤ò½Ð¤¹ÎÌ¤ÏÂÇ¤ÁËÀ¤ÇÃ¡¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤è¤êÄ´Àá¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÀÚ¤êÇó¡£¶ËÇö¤Î¶âÇó¤ò15Ð´Ö³Ö¤ÇºÛÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤¹¤¬¡Ä¾Ð¤Ã¤¿Â©¤Ç¶âÇó¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡ª
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È²ù¤·¤¬¤ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¡¢º£ÅÙ¤ÏÂ©¤ò»¦¤·¤Æ¿µ½Å¤Ëºî¶È¤·¡¢ÀÚ¤êÇóºî¤ê¤¬½ªÎ»¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¼ê¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡Ö²Ö¤òÉÁ¤¯¾å¤Çº½»ÒºÙ¹©¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢º½»Ò¤ò»µ¤¤¤ÆÉ÷·Ê¤Ë±ü¹Ô¤´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ºÙ¹©¤ò»Ü¤·¤¿²Ö¤Î²¨²è¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¡Ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¶â¶äº½»ÒºÙ¹©¤ÎÆ»¶ñ°ì¼°¤ò¤¤¤¿¤À¤Âç´¶·ã¡ª ¡Öº½»Ò¤ò»È¤Ã¤¿ÆüËÜ²è¤ò»Å¾å¤²¤Æ¡¢É¬¤º¤³¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÆÃÓ²¨»æ¹©¾ì¡×¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¡£ÆüËÜ²è²È¡¦Æü·îÈþÎØ¤µ¤ó¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£»Íµ¨¤Î²Ö¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆü·î¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ëº£ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êºî²È¡£
¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤ëÎÓ ½á°ì¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Ï¡¢²Ö¤ò¾å¼ê¤ËÉÁ¤¯µ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ²è¤Î¥×¥í¤¬Â¿¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ä³¨¶ñ¡£¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¹ÛÀÐ¤òÎ³»Ò¤Ë¤·¤¿¡¢ÆüËÜ²è¤Ç°ìÈÖ³Ê¼°¤Î¹â¤¤´éÎÁ¤Ç¤¹¡£
Î³»Ò¤ÎÂç¤¤µ¤È¿§¤ÎÇ»¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÖ¹æ¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¡¢Î³»Ò¤¬ºÙ¤«¤¯°ìÈÖÇö¤¤¿§¤Î¤â¤Î¤ÏÇò¡Ê¤Ó¤ã¤¯¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢²èºàÅ¹¤Ç´ä³¨¶ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
´ä³¨¶ñ¤Ï¡¢ç±¤È¿å¤ËÍÏ¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¿åºÌ³¨¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ë»æ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´éÎÁ¤òÉ½ÌÌ¤Ë¾è¤»¤ÆÃå¿§¡£¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤ÊÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¡Ö»È¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ½¸½¤ÎÉý¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤ÈÆü·î¤µ¤ó¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤ò½Å¤Í¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²¼½ñ¤¤·¤¿¥æ¥ê¤Î²Ö¤Î¿§ÉÕ¤±¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï²Ö¤Î¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¡£´ä³¨¶ñ¤ÎÈÖ¹æ¤¬Âç¤¤¤¡¢¿§¤¬Çö¤¤¤â¤Î¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢³¨¤Î¶ñ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤·¤Æ½Å¤Í¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²Ö¤Ó¤é¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤Ü¤«¤·¡×¤ÇÉ½¸½¡£ºÌ¿§É®¤Ç´ä³¨¶ñ¤ò¤Ä¤±¤¿ÉôÊ¬¤ò¡¢¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿·¨¼èÉ®¤Ç¤Ê¤¾¤ì¤Ð¡¢½À¤é¤«¤ÊÇ»Ã¸¤Ë¡£¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤âÆ±¤¸ÊýË¡¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÖÀèÀ¸¤Î¿§ºÌ¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²Ö¤Ó¤é¤Î¼þ¤ê¤Ï¡¢¸ÕÊ´¤ò¤Ü¤«¤·¤ÆºÌ¿§¤·¡¢²ÄÎù¤Ê²Ö¤Ó¤é¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸Ç¤á¤ËÍÏ¤¤¤¿¸ÕÊ´¤ò¡¢¤·¤Ù¤È²ÖÌ®¤ÎÉôÊ¬¤Ë¾è¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸ÕÊ´¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤Æ·Á¤òÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¡¢Î©ÂÎ´¶¤äÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤¹¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½Å¤ÍÅÉ¤ê¤µ¤ì¤¿´ä³¨¶ñ¤Ï¤Û¤Î¤«¤Ëßê¤á¤¡¢²ÖÌ®¤È¤·¤Ù¤Ï¤½¤Î»Ñ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¸ÕÊ´¤ÎÇò¤¬²Ö¤Ó¤é¤ò½À¤é¤«¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¡Ö´°àú¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ»Ë¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Æü·î¤µ¤ó¤«¤éÆüËÜ²è¤Îºî¼Ô¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍî´¾¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£¡Öµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¹¤°ÆüËÜ²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò²¡¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æü·î¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
µ¢¹ñ¸å¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò³è¤«¤·¡¢²Ö¤ÎÆüËÜ²è¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¡£
´°À®ÉÊ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶âÇóº½»Ò¤¬ßê¤á¤¡¢´ä³¨¶ñ¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Ë¡£¸ÕÊ´¤ÇÉÁ¤¤¤¿²Ö¤Ó¤é¤Ï¡¢¤Ü¤«¤·¤Î¼êË¡¤Ç±ü¹Ô¤¤òÉ½¸½¡£°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Æü·î¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Íî´¾¤â²¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛ¿§¥ß¥¹¤ÇÇØ·Ê¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÀèÀ¸¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏºÇ¹â·æºî¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥°¥ê¥Ç¥£¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¤ÎÍèÆü¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§Âç¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤Î¼¿´ï¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢°ÊÍèÆÈ³Ø¤Ç¼¿´ï¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼¿ÅÉ¤ê¿¦¿Í¤Î¤â¤È¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ëµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤Î¤¬Ì´¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢§2023Ç¯6·î¡¢¼¿¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼¿´ï¤Î»ºÃÏ¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ø¡ª
¹¾¸ÍËö´ü¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡ÖÂç粼¼¿´ïÅ¹¡×¤Ë¤Ï1000ÅÀ¤â¤ÎÎØÅçÅÉ¤Î¼¿´ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂç´¶Æ°¤¹¤ë¡£
¢§¤ªÏÐ¤ÎÌÚÃÏºî¤ê¡¢¼¿¤ÎºÎ¼è¡¢¼¿ÅÉ¤ê¡¢Ëá¤¤Ê¤É¡¢³Æ¹©Äø¤ÏÊ¬¶ÈÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌç¤Î¿¦¿Í¤«¤éÈþ¤·¤¯Á¡ºÙ¤Êµ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜÊª¤Î¼¿´ïºî¤ê¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¢§µ¢¹ñ¸å¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼¿´ïºî¤ê¤ËÎå¤à¥Ô¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈáÊó¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¿ÌºÒ¤«¤é2Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤ÏÁÛÄê³°¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¢§Âç¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤Î¼¿´ï¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢°ÊÍèÆÈ³Ø¤Ç¼¿´ï¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼¿ÅÉ¤ê¿¦¿Í¤Î¤â¤È¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ëµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤Î¤¬Ì´¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢§2023Ç¯6·î¡¢¼¿¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼¿´ï¤Î»ºÃÏ¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ø¡ª
¹¾¸ÍËö´ü¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡ÖÂç粼¼¿´ïÅ¹¡×¤Ë¤Ï1000ÅÀ¤â¤ÎÎØÅçÅÉ¤Î¼¿´ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂç´¶Æ°¤¹¤ë¡£
¢§¤ªÏÐ¤ÎÌÚÃÏºî¤ê¡¢¼¿¤ÎºÎ¼è¡¢¼¿ÅÉ¤ê¡¢Ëá¤¤Ê¤É¡¢³Æ¹©Äø¤ÏÊ¬¶ÈÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌç¤Î¿¦¿Í¤«¤éÈþ¤·¤¯Á¡ºÙ¤Êµ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜÊª¤Î¼¿´ïºî¤ê¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¢§µ¢¹ñ¸å¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼¿´ïºî¤ê¤ËÎå¤à¥Ô¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈáÊó¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¿ÌºÒ¤«¤é2Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤ÏÁÛÄê³°¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£