グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA シーカー」を11月18日12時より予約開始することを発表した。発売日を価格は共に未定。

本製品は、ゲーム「メタファー：リファンタジオ」より、主人公が目覚めさせる下位のアーキタイプ「シーカー」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMATEA」より商品化するもの。

今回同社の公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、特徴的なフォルムの「シーカー」がプラモデルで表現された姿を確認することができる。

(C)ATLUS. (C)SEGA.