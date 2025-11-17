「メタファー：リファンタジオ」よりプラモデル「PLAMATEA シーカー」が11月18日予約開始！
【PLAMATEA シーカー】 予約開始：11月18日12時 発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA シーカー」を11月18日12時より予約開始することを発表した。発売日を価格は共に未定。
本製品は、ゲーム「メタファー：リファンタジオ」より、主人公が目覚めさせる下位のアーキタイプ「シーカー」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMATEA」より商品化するもの。
今回同社の公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、特徴的なフォルムの「シーカー」がプラモデルで表現された姿を確認することができる。
🗡️#メカスマ さきどり情報🗡️- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) November 17, 2025
／
己自身に命じなさい。
内なる『英雄の姿』に変われと・・・！
＼
『メタファー：リファンタジオ』より
【色分け済み可動プラモデル】
「#PLAMATEA シーカー」が登場！
明日 11月18日 昼12時より
予約受付開始！#メタファー#グッスマ pic.twitter.com/tXwHArtV3k
(C)ATLUS. (C)SEGA.