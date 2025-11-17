【爆笑】娘の海デビューを撮影→映り込んだまさかの光景に29万いいね「堪えきれない」【ママリ】

娘の海デビュー撮影中→まさかの映り込みに大爆笑の29万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ぽんこ ꗯ̤̮(@9m_5y)さんの投稿です。次女の海デビューの様子を動画で撮影していたというぽんこꗯ̤̮さん。癒やしの動画になるかと思いきや、見返してみると次女の背後には夫のすごい姿が映り込んでいたそうで…。





あまりの衝撃にXでは29万いいねがつき、たくさんの反響がありました。

次女、海デビュー✨のムービー見返してたら

スク水で子供に襲いかかる変態にしか見えない夫が後ろに映り込んでて笑い死んだ

次女の背後に見える夫の姿のインパクトが強すぎますよね。スクール水着に見えますが、ちゃんとタンクトップと半ズボンを着用しているとのこと。長女に向けて全力で手を広げていたようですが、静止画で見るとかなり衝撃的な姿です。



この投稿に「動画が思った以上で堪えきれない」というコメントがついていました。海での遊びでついテンションが上がってしまったのか、もしかしたら普段から愉快なパパなのかも？子どもを楽しませてくれるステキなパパですし、その姿がこんな形で残っているのも最高ですよね。



落ち込んだ時に見返して元気をもらえるような、家族の楽しい日常の投稿でした。

「素晴らしい理念！」義実家が長期休みに孫を集める“納得の理由”に3万いいね

くり(@Crystallineazu1)さんが投稿したあるエピソードです。お子さんが、祖父母の家へ遊びに行くことはありますか？親以外の大人と触れ合うことは、子どもにとって大切な社会経験の一つですよね。いろいろな人と接することで、たくさんの貴重な学びを得てくれることでしょう。



投稿者・くりさんのお子さんたちが、一週間ほど義実家にお泊まりに行っていたそうです。それには、義実家のあるユニークな育児方針が関係しているそうなのですが…？

実は先週の1週間、子供達を義実家に預けていた。

義父母は元教員で「現代の子供達は集団で生活する経験が必要である」という理念のもと、孫という孫を春休みのような長期休みに呼び寄せるのだ。でもこれが本当に良くて、子供達はいとこ同士で過ごす生活が”楽しい”様子。義父母は期間限定で孫達に囲ま↓

れて”癒される”との事。子供を預けた僕たちは夫婦の時間をゆっくり過ごし”心に余裕がうまれた”。

ゲームの持ち込み及びYouTube視聴禁止というルールで午前中は勉強、午後からは広い公園で遊ぶ。夕食後は片付け等をして21時には就寝。1週間後、みんな笑顔になっていた。

｢三方よし｣とはまさにこの事。

集団生活や異年齢(いとこ同士など)との交流は、意識しないとなかなか経験できないかもしれません。家族の中だけ、あるいは同級生との関わりだけでは、学べないこともたくさんありますよね。義実家がそんな貴重な場を提供してくれるなんて、とてもありがたいことです。



この投稿には「すばらしい理念」「一石三鳥！」などのリプライが寄せられました。(※「一石二鳥」から修正、または「三方よし！」などのコメントも考慮)集団の中で過ごす経験は、子どもたちの成長にとって非常に大切です。育児は決して一人でするものではありません。周りの人々を巻き込みながら、子どもたちにより良い経験をさせてあげたいものですね。

レジのトラブルで30分待ち…ぼやいた母への5歳の返しに1.2万いいね

なこ🧀(@naco_1217)さんが投稿したエピソードです。外出時、さまざまな理由で待ち時間が発生することがりますよね。そんなとき、子どもが飽きて騒ぎ出さないか、ハラハラしてしまう方もいるでしょう。「待つ」という行為は、大人も子どもも心の余裕が必要になりますよね。



なこ🧀さんは5歳の息子さんと買い物へ出かけた際、セルフレジでトラブルが発生し…？

さっき息子とニトリで買い物してたらセルフレジが壊れてお釣り出てこなくて。あちらの椅子でお待ち下さいと言われて待機。お喋りして30分待ったけど直らないから「……長いね。まだかな？」ってボヤいたら息子は「たくさん見て疲れたからこんなに座れてちょうど良かった！」って返してきた。5歳すごい

30分もトラブルが続いてしまい、お店の方も大変だったことでしょう。そして、待っているなこさん親子も、ソワソワしてもおかしくない状況です。しかし、5歳の息子さんは待ち時間を休憩時間に変換し「座れてよかった」と言えるなんてすてきですね。



この投稿には「こんな素敵な一言が言えるなんて」「優しい、思いやりに感謝」「5歳にしてポジティブ変換の達人」などのリプライが寄せられています。親子でおしゃべりをして30分も待てたこと自体にも、すばらしいという声が上がっていました。

息子さんからこのような温かい言葉が出てくるのは、日ごろから家庭で優しい会話をしているからではないでしょうか。



ものごとの受け止め方によって気持ちが変わるということにも、改めて気づかせてくれるエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）