14年ぶり『絶対零度』出演・丸山智己、高1愛娘と“江の島デート” 「パパカッコ良すぎるのよ」「素敵すぎる」
俳優の丸山智己（50）が15日、自身のインスタグラムを更新。愛娘との“サーフィンデート”ショットを公開した。
【動画・写真】「パパカッコ良すぎるのよ」娘とデートを楽しむ丸山智己
丸山は「高1の娘がパパのサーフィンについてきた日 4時半起きでおにぎり作って海辺で食べて」とつづり、ウェットスーツ姿や、サーフィンボードを持った姿を披露している。
続けて「あれだけ湘南行ってて初めて江ノ島を散策 見所たくさんあって楽しかった 娘が色々撮ってくれた ありがとう」とコメントし、長女が撮影した複数の写真を公開。笑顔で江の島を歩く様子からは、楽しげな親子時間を過ごしたことがうかがえた。
コメント欄には「こんなカッコよくて人間味のあるお父さん、素敵すぎる」「娘さんと仲良しなんですねえ〜」「パパカッコ良すぎるのよ ステキな親子で羨ましい」などのコメントが寄せられている。
