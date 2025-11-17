怪しげな深夜ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』最終回 染谷俊之＆小西詠斗らクランクアップ
俳優・染谷俊之と小西詠斗がW主演する、テレビ大阪ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』（毎週月曜）の最終回が、きょう17日深夜1時11分から放送されるクランクアップコメントが到着した。
【写真】『UNREAL-不条理雑貨店-』クランクアップ＆最終回カット
人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。
テレビ大阪（毎週月曜 深夜1：05）のほか、テレビ愛知（毎週月曜 深1：30）、BSテレ東（毎週木曜 深0：30）などで放送。舞台化が決まっており、ドラマでは描かれなかったエピソードが描かれる。
■ヤギオ役：染谷俊之 クランクアップコメント
皆さんと一緒にすごく夏を感じることができた現場でした。大変な時もありましたけど、現場がすごく温かくてとても楽しかったです。絶対またいつかお仕事でご一緒しましょう。本当にありがとうございました☆
■濱家宗哉＜ムネチカ＞役：小西詠斗
皆さん、毎日朝早くから夜遅くまでの現場を本当にありがとうございました。皆さんの元気で明るい雰囲気に僕は何度も救われました。素敵な現場に参加できて本当にうれしく思います。皆さんがゆっくり休めることを願いつつ、作品の完成を楽しみにしています。ありがとうございました。
■黒澤羊時役：細貝圭
皆さん、暑い中、そしてたくさんの雨の中ご苦労様でございました。皆さんが本当に和気藹々としていて、その雰囲気の中ですごく楽しくお芝居をさせていただきました。ありがとうございました。
■鮭とば役：世古口凌
本当にお疲れ様でした。作品の世界観は明るい話ではなかったのですが、現場の雰囲気が明るくて撮影期間中はそのバランスの良さに助けていただきました。本当にありがとうございました。
■第6話（最終話）あらすじ
海名月サマーフェスティバル当日。「UNREAL」に訪れた宗哉＝ムネチカ（小西詠斗）を引き止めようとするヤギオ（染谷俊之）。記憶を取り戻し、真実を知った宗哉は、ヤギオが自分のためにたくさんの犠牲を払うことを望んでいない、自分の運命を受け入れると言い出す。それを聞いたヤギオは宗哉が生きている未来という唯一の願いを奪わないでくれと懇願する。お互いの「正しさ」が平行線をたどる中、宗哉は「20年待ったんだからもう少しだけ待ってろ」と言って「UNREAL」を出ていってしまう。そんな2人のやりとりを見ていた鮭とば（世古口凌）はヤギオにある提案をする。一方、フェス会場に到着した宗哉。運命の時間、12時49分が迫る中、凛糸（黒崎レイナ）の握手会場へ急ぐが、道中に根岸（本島純政）を見つけ…。
