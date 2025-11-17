「わずか9秒」ガラス扉破りバンクシー作品盗む一部始終…男に禁錮1年1カ月の判決　5400万円相当の作品は無事回収

正体不明の覆面アーティスト「バンクシー」の作品を狙った窃盗事件の一部始終を捉えた映像がイギリス当局により公開されました。

事件が起きたのは2024年9月、現場はイギリス・ロンドンの中心部にあるギャラリーです。

ギャラリーのガラス扉を何度もハンマーでたたき、割れた箇所から身をかがめながら中に侵入したフードをかぶった人物。

展示されていた作品をあっという間に奪うと、ガラスを割って入ってきた扉から逃走しました。

他の作品には見向きもせず、一番手前のバンクシー作品だけを手に奪った窃盗犯。

侵入から逃走まで、わずか9秒の犯行でした。

盗んだ作品を手に堂々と逃げる姿は4台のカメラによって捉えられていました。

盗まれたのはバンクシーの代表作の1つ「風船と少女」の署名入りの版画。

その価値は日本円で5400万円相当とされています。

ロンドン警視庁は、防犯カメラの映像などから窃盗犯の居所を特定。

事件から2日後、49歳の男を逮捕しました。

そして、この事件で裁判所は14日、49歳の男に禁錮1年1カ月の判決を言い渡しました。

盗まれたバンクシー作品は、男の逮捕から2日後に無事回収されたということです。