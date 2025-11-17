現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】蔦重を前に集った意外過ぎるメンバー

11月16日放送の第44回「空飛ぶ源内」にて源内の謎を追った蔦重の前に、まさかのメンバーが集結。

意外過ぎる展開に「鳥肌が止まらない」といった感想がSNSに飛び交っていました。

＊以下第44回のネタバレを含みます。

＜第44回のあらすじ＞

蔦重の前に「耕書堂で本を書かせて欲しい」と駿府生まれの貞一（井上芳雄さん）と名乗る男が現れる。

貞一は源内（安田顕さん）が作ったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める蔦重。

その後、玄白（山中聡さん）や南畝（桐谷健太さん）、重政（橋本淳さん）らと会い、源内の謎を追い続けることに。

一方、歌麿（染谷将太さん）は吉原で、本屋に対して「派手に遊んだ順に仕事を受ける」と豪語し、座敷で紙花をばらまき…。

源内が生きている？

源内生存の謎を追い始めた蔦重。

そんな中、耕書堂の店先に差出人不明の包みが置かれます。

包みの中にあったのは、かの源内が“死を呼ぶ手袋”を題材に書いた戯作「一人遣傀儡石橋」。

さらに草稿のあいだには、特定の日付と寺の名が記された小さな書きつけが挟まっていました。

源内が生きているとの確信をもって寺を訪ねた蔦重。

しかしそこで蔦重を待っていたのは、元老中の松平定信、大奥総取締を務めた高岳、火付盗賊改方・長谷川平蔵、田沼意次の元側近・三浦庄司、幕府の儒官・柴野栗山という、思いもよらぬ面々でした。

我らと共に仇を討たぬか？

特に定信は、蔦重にとってはその施策で散々に追い詰められ、結果的に春町の命を奪われることにもなった憎き相手。

なかなかその場に座ろうとせず、訝し気な表情を崩さない蔦重に対し、源内の戯作の題材となり、家基（奥智哉さん）の命を奪ったと思われる“死を呼ぶ手袋”を見せた定信たち。



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』

この手袋を含めて、一連の騒動の裏に、十一代将軍・家斉の“父”一橋治済の存在があり、治済に対して恨みを抱いていると語る彼らは、仇を取るべく手を結んだことを明かします。

源内が追い求めていた“真相”も治済に行きつくのでは、と語った定信は、戸惑う蔦重に向けて「どうだ、蔦屋重三郎。我らと共に仇を討たぬか？そなたとて 心一つであろう」と共闘を持ちかけるのでした。

視聴者の反応

源内の謎を追っていった結果、松平定信、高岳、長谷川平蔵、三浦庄司、柴野栗山との共闘を持ち掛けられた蔦重。

ここまで黒幕・治済の思うがままに話が進み、結果として、蔦重や定信らが追い詰められる場面が続いてきたなか、ついに反撃に向けて、意外過ぎるメンバーが集結したことに、胸を熱くした視聴者は多かったようです。

実際SNSでは「一橋被害者の会結成！？」「亡八アベンジャーズに続く新たなアベンジャーズ」「ここからあと20回ぐらいかけてやって欲しいぐらい楽しかった。ずっと見続けてきて良かった…」「強敵・定信が味方になるのは、頼もしくてクソ熱い展開！」「そうきたか！な展開に鳥肌が止まらなかった神回でした」といった声がみられていました。

また『べらぼう』の公式エックス（https://x.com/berabou_nhk/status/1990023499818377371）では、このメンバーがずらりと並んだ冒頭の写真を配信。

11月17日18時現在、次回以降の展開に期待する視聴者から、1万2千を超える「いいね」が集まっていました。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。