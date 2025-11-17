【同居はツラいよ】嫁は仕事を辞めてでも介護をするべき！…は？【第12話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、同居家族が増えることから起こった一件です。
義実家で敷地内同居をしていたナツミさん（仮名）。ある日、義姉が不慮の事故に合って生活に支障が出てしまい、義実家に同居することになったと義母から告げられたのです。ならばナツミさん一家が同居を解消し出ていくことで、義姉家族も気兼ねなく義実家で生活できると提案すると……。
義母「ユミコ（義姉）が大変なときに見捨てて出ていくなんて！」
突然怒り出した義母。ナツミさんに対し、嫁なら義姉の介護やその子どもたちの世話をしなさいと言い出したのです。そのためにナツミさんが仕事を辞めることも当然だと。
“私は召使じゃない”。
戦うしかないと立ち上がったナツミさん。義姉家族の同居問題であらわになった義母の考え。まさかこんな人だったなんて……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、同居家族が増えることから起こった一件です。
義実家で敷地内同居をしていたナツミさん（仮名）。ある日、義姉が不慮の事故に合って生活に支障が出てしまい、義実家に同居することになったと義母から告げられたのです。ならばナツミさん一家が同居を解消し出ていくことで、義姉家族も気兼ねなく義実家で生活できると提案すると……。
突然怒り出した義母。ナツミさんに対し、嫁なら義姉の介護やその子どもたちの世話をしなさいと言い出したのです。そのためにナツミさんが仕事を辞めることも当然だと。
“私は召使じゃない”。
戦うしかないと立ち上がったナツミさん。義姉家族の同居問題であらわになった義母の考え。まさかこんな人だったなんて……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部