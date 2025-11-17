º£Ç¯¡Ø¹ÈÇò¡Ù½é½Ð¾ì¤ÎM!LKÁ¾Ìî½ØÂÀ¡¢¡Èµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÌÜ»Ø¤·ÊÙ¶¯Ãæ¡¡µÙ¤ß¤ÎÆü¤ä¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âÊÙ¶¯
¡¡5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤ÎÁ¾Ìî½ØÂÀ¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡Ù1ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³²¼¹¬µ±¡õ¾¾ËÜÎçÀ¸¡õÁ¾Ìî½ØÂÀ¤é
¡¡º¬ËÜÁï°ìÏº»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡Ù¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¡¢¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¡£
¡¡½¢³èÀ¸8¿Í¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¡È¹¹ð¡É¤òÉð´ï¤Ë¹ñÌ±¤òÀïÁè¤Ø¤ÈÆ³¤¯µæ¶Ë¤ÎºÎÍÑ»î¸³¡£À¯ÉÜ¥Á¡¼¥à¤È¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢2¤Ä¤ÎÌ©¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾ðÊóÀï¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤ë¤«¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò·ü¤±¤¿¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¡¢¿®Ç°¡¢¤½¤·¤ÆÇí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ëËÜÀ¤¬¸òºø¤¹¤ë¿´Íý¥Ð¥È¥ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò»î¤¹¹¹ðÂåÍýÅ¹¡ÒÅÅ±ûÆ²¡Ó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£SNS¤¬À¤ÏÀ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë»þÂå¤òÄËÎõ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡¢¿·´¶³Ð¤Î¿´Íý¥²¡¼¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£½é²óÊüÁ÷¤ÏMBS¤Ç18Æü¿¼Ìë1»þ19Ê¬¤«¤é¡¢TBS¤ÇÆ±Æü¿¼Ìë1»þ48Ê¬¤«¤é¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLU¡Ë¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åø¥¥é¥é¡¢¿ÛË¬¼îÍý¡¢¹©Æ£Èþºù¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Á¾Ìî¤ÏESS¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥Ç¥£¥Ù¡¼¥ÈÉôÌç¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬µ±¤¯¹¥ÀÄÇ¯¤ÊÄÇÌ¾¿ð¼ùÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Á¾Ìî¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¦¤ï¡¢¤ä¤Ã¤¿¤¡¡ª¡Ù¤È¤Þ¤ºÂè°ìÀ¼¡£¡Ø¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤»¤ê¤ÕÎÌ¤Ë¡È¤ª¤Ã¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤»¤ê¤Õ¤¬10¹Ô¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÆÉ¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£´Ú¹ñ¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢µÕ¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀèÆü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿M!LK¡£·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢25Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ð¥º¥ê¤¹¤ëÃæ¡¢Á¾Ìî¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î³Ú²°¤Ç¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¦±é¼Ô¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³²¼¹¬µ±¡õ¾¾ËÜÎçÀ¸¡õÁ¾Ìî½ØÂÀ¤é
¡¡º¬ËÜÁï°ìÏº»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡Ù¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¡¢¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¡£
¡¡½¢³èÀ¸8¿Í¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¡È¹¹ð¡É¤òÉð´ï¤Ë¹ñÌ±¤òÀïÁè¤Ø¤ÈÆ³¤¯µæ¶Ë¤ÎºÎÍÑ»î¸³¡£À¯ÉÜ¥Á¡¼¥à¤È¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢2¤Ä¤ÎÌ©¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾ðÊóÀï¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤ë¤«¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò·ü¤±¤¿¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¡¢¿®Ç°¡¢¤½¤·¤ÆÇí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ëËÜÀ¤¬¸òºø¤¹¤ë¿´Íý¥Ð¥È¥ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò»î¤¹¹¹ðÂåÍýÅ¹¡ÒÅÅ±ûÆ²¡Ó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£SNS¤¬À¤ÏÀ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë»þÂå¤òÄËÎõ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡¢¿·´¶³Ð¤Î¿´Íý¥²¡¼¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£½é²óÊüÁ÷¤ÏMBS¤Ç18Æü¿¼Ìë1»þ19Ê¬¤«¤é¡¢TBS¤ÇÆ±Æü¿¼Ìë1»þ48Ê¬¤«¤é¡£
¡¡Á¾Ìî¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¦¤ï¡¢¤ä¤Ã¤¿¤¡¡ª¡Ù¤È¤Þ¤ºÂè°ìÀ¼¡£¡Ø¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤»¤ê¤ÕÎÌ¤Ë¡È¤ª¤Ã¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤»¤ê¤Õ¤¬10¹Ô¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÆÉ¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£´Ú¹ñ¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢µÕ¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀèÆü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿M!LK¡£·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢25Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ð¥º¥ê¤¹¤ëÃæ¡¢Á¾Ìî¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î³Ú²°¤Ç¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¦±é¼Ô¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£