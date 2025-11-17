イランで歴史的な干ばつ、水不足対策で「人工降雨」を実施
（CNN）イランが直面する深刻な水危機に対応するため、「人工降雨」の運用に乗り出した。国営イラン通信（IRNA）が伝えた。
イランの気象当局は15日、国内の降水量が長期平均と比べて約89％減少し、過去50年で最も乾燥した秋になったと発表した。
IRNAによると、今回の人工降雨作業は北西部のウルミエ湖周辺で、人工降雨装置を搭載した航空機によって実施された。
イランでは長年、雲に化学物質を散布して雨を降らせるこの方法が使われている。
イランは記録的な干ばつに見舞われており、干ばつは5年連続となる。降雨量が記録的な低水準に落ち込むなか、主要な貯水池が縮小し、当局は水使用量の削減に奔走している。住民は壊滅的な被害を回避するため節水に努めている。
ほんの20年前まで、中東で最大の湖だったウルミエ湖の周辺では、観光客向けのホテルやレストランが並び、地域経済が潤っていた。しかし現在、湖は急速に塩原へと変わりつつあり、船はさびついて陸地に取り残されたままだ。
気候変動が、すでに厳しい状況を一段と悪化させている。
国営プレスTVは16日、深刻な水危機により、首都テヘランを含む主要都市の飲料水供給への懸念が高まっていると伝えた。