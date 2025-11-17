杉村太蔵氏（タレント）の暴論に番組は大笑いとなった。2025年11月16日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）に出演、「高齢者はもう固定電話やめた方がいい」と言い放った。

3億5800万円をだまし取られた70代女性

番組では金価格の高騰に伴って詐欺が横行していることを取り上げ、警察官を名乗るニセ電話で3億5800万円をだまし取られた70代女性の被害が紹介された。女性が自宅にかかってきた電話に出ると、ニセ警察官は全財産を調査すると騙って金塊を購入させ、その金塊をコインロッカーに預けるように指示して盗み取ったのだ。最近の詐欺は、こうした固定電話を使った手口が多いという。

ゲストの結城東輝氏(弁護士)が、英国などでは詐欺っぽい通話をキャッチすると音声生成AIに切り替わるシステムが試験導入されていると説明すると、杉村氏は待っていたかのように、「僕は固定電話はやめたほうがいいと思います。固定電話は外して、携帯電話で知らない番号は絶対出ない」とまくしたてた。

「身を守るためには、交友関係広げなくてよい」

番組進行の阿川佐和子さんが、「携帯電話だって危ないじゃないですか」と反論しても、「いやいや、知らない電話は出ないでいいじゃないですか。家族だけとか。もうそんなに交友関係広げなくいいですよ」とますます暴走。阿川さんが「そんなあ、お友だちが欲しいおばあちゃんだっていますよ」と言っても、「携帯電話（番号）を交換してね、登録して......」と譲らない。

「でも、昔の友だちがかけてきたら、掛かんないじゃない」とさらに阿川さんが突っ込むと、「いや、もういいんじゃないですか、昔の友だちもそろそろ。身を守るために......」と支離滅裂。黙って聞いていた総合司会のビートたけしさんも苦笑するばかりだった。

たしかに、家族の間で「おばあちゃん、おじいちゃんは家の電話には出ない」と決めておくのも、いいかもしれない。

（シニアエディター 関口一喜）