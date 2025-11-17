俳優の山田孝之さんや倉敷市出身のMEGUMIさんらが登壇しました。岡山県などを舞台にした短編オムニバス映画の完成を記念したトークショーが、岡山市北区で開かれました。

【写真を見る】【 MEGUMIさん 】「通学路で撮影、何ともエモーショナルな現場でした」 岡山を舞台にした短編映画を製作 俳優・山田孝之さん「僕が言い続けていたのは『答えを出さない』こと」

なぜ「岡山を舞台」に撮影？

トークショーには俳優の阿部進之介さん、MEGUMIさん、山田孝之さんの3人が登壇しました。3人がプロデューサーを務める短編オムニバス映画「ミラーライアーフィルムズSeason8（シーズンエイト）」は、映画を通じた地域活性化と、若手クリエイターの育成を目的とした「岡山フィルムプロジェクト」の一環で制作されたものです【画像②】。





岡山を舞台にした2つの作品を含む6作品がまとめられていて、このうち1作品をプロデュースした倉敷市出身のMEGUMIさん【画像③】は、撮影を通じて改めて故郷の良さに気づいたといいます。

（MEGUMIさん）

「通学路で撮影したりとか。美観地区が通学路だったので、そういうところでみんなでできたのがすごく感慨深かったと言いますか、自分の思い出とともにそれが映像になっているというのが何ともエモーショナルな現場でした」

山田孝之さん「短編映画への思い」とは？

同じくプロデューサーを務める山田孝之さんは、映画作りにかける思いや短編映画ならではの楽しみ方について語りました。



（山田孝之さん）【画像④】

「僕が言い続けていたのは『答えを出さない』ということをずっと言っていました。『これはこういう映画です』『これを伝えたいんです』ではなくて、『この人たち何を言いたかったんだろう』ということを友達や家族と『これってどう思う』『あそこってこういうことだったんじゃないの』と話すことでその人たちがもっと普段知らない中の部分の繋がりができてくる」



「そういうきっかけになる1つの道具として映画というものがあってもいいんじゃないかという気持ちがあるので、『わからない』じゃなくて『なんなんだろうなんなんだろう』と思考してもらいたいと思います」



短編オムニバス映画「ミラーライアーフィルムズSEASON8」は、来年1月16日から全国で上映されます。