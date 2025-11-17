静岡県内の紅葉も、見頃を迎えていますが、週末に観光客でにぎわった人気スポットや、17日にヘリコプターから見た県内各地の最新の様子をお伝えします。



気持ちのよい秋晴れとなった17日、雲一つない青空の下、カメラが捉えたのは…。



（澤井 志帆 キャスター）

「きょうは富士山がくっきりと見えているので、そのコントラストも楽しみです」



県内の紅葉の絶景を求めて、まずヘリが向かったのは静岡市葵区の山間部。





（澤井 志帆 キャスター）「井川湖の周辺を色づき始めの木々が覆っています。山の頂上の部分から徐々に色づきが進んでいるようです。黄色やオレンジに色づいています」山の奥へと進むと。（澤井 志帆 キャスター）「秋色のパレットをひっくり返したかのような光景が広がっています。緑と紅葉のコントラストがきれいです」富士山に近い、富士宮市の標高650mの地点では。（澤井 志帆 キャスター）「画面中央には田貫湖が見えてきました。すっかり秋色に染まっています。秋色グラデーションですね」そして、湖ならではの、楽しみ方も。（澤井 志帆 キャスター）「湖面には紅葉が映っています。ダブル紅葉。すごい」田貫湖の紅葉は、地上からみてもいまがピークで大迫力。（記者）「あ～この辺きれい」車から見えるのは、この時季ならではの景色。色とりどりの紅葉が広がっていました。さらに…。（記者）「田貫湖に来ているんですが、目の前には赤く色づいた木々と富士山が見えます。絶景が広がっています」視界に広がるのは、雲ひとつない青空を背景にきれいに色づいた紅葉。また、地上からは、紅葉と富士山のコラボもおすすめです。この絶景を目当てにキャンプに来ていた観光客の姿も。（東京から）「すごく気持ちいいですね。きのうの夕方に来たが、夕方は富士山がオレンジに染まってて朝はモミジがきれいですごく良かった。最高です」（愛知から）「なんかもう”秋”って感じがある」（愛知から）「最高です。富士山と田貫湖の湖の感じが大好きで、3回目なんだが、いつも秋になったら来ている。このあと『さわやか』食べて温泉行って帰ります。最高です」この人は…。（富士宮から）Q.きょうの目的は？「紅葉の撮影」Q.ことしは来るの何回目？「3回くらい。場所によって色合いが変わる。何回来ても楽しめる場所。色合いがすごい。きれいで青空とピッタリ」田貫湖周辺の紅葉は、今週いっぱい楽しめるということです。そして、人気の紅葉スポットといえばここも。（澤井 志帆 キャスター）「白糸の滝の周りを秋色に染まった紅葉が広がっています」富士宮市の白糸の滝。こちらでは紅葉が滝を囲む絶景が。その様子を一目見ようと、週末には…。（記者）「富士宮市の白糸の滝です。紅葉の全盛期まであと1週間ほどかかるということですが、多くの人でにぎわっています」カエデやモミジ、ケヤキといった木々が並び、色とりどりの紅葉が広がります。観光協会によると、紅葉の見頃は今週末だということです。（愛知から）「すごくきれいでした。けっこう色づいていましたね」（福岡から）「紅葉はきれいですね。上の方で写真を撮ったのですが、ここはいっぱい紅葉をしていてよかった」（浜松から）「初めてきたが、すごく天気も良くて、紅葉も思いのほかきれいで、すごく気持ちの良い場所だと思った。空気が澄んでいて気持ち良い」また、白糸の滝では、今週末の見ごろに合わせてライトアップも行われる予定です。一方…。（澤井 志帆 キャスター）「こちら修善寺の上空です。ところどころ、黄色や赤、オレンジといった木々が染めていますが、まだそれほど色づきは進んでいないように見えます」空から見ると、まだ色づき始めのようですが、地上では…。（記者）「日曜日の修善寺に来ています。徐々に紅葉が見頃になったことで、多くの観光客が訪れています」すでに多くの木々が色づき、きれいな紅葉が楽しめました。（東京から）「ちょっと早いかなという気はしていたんですけど、なかなかきれいな所もあってよかった。年に1回の楽しみというか…日本人に生まれたと感じますね」（埼玉から）「ことしは紅葉が遅かったみたいで、ちょうど見頃で癒やしになりました」（埼玉から）「お父さんが（自宅で）お留守番しているので、『きれいだったよ』と報告しようと思います」レトロな街並みに赤や黄色の紅葉が彩りを添え、独特な風情に訪れた人たちも大満足の様子でした。観光協会によりますと温泉街の紅葉は例年11月中旬から12月上旬にかけてが見頃だということです。そして、袋井市の法多山 尊永寺では、「もみじまつり」を開催中。週末は七五三で訪れた家族や色づき始めたモミジを楽しむ参拝者でにぎわいを見せていました。境内では約1000本のモミジやイチョウの紅葉を楽しめるということです。（観光客）「日の光とコントラストがきれいで癒やされます。こんなにきれいなのが見られてよかった」（観光客）「紅葉を見がてら御朱印をもらいに来た。モミジの形があって特別なものになっていた。きれいですよね。ちょうど変わり始めたところで、だんだんきれいになってくるなと思った」ここでは、イチョウは今が見頃で、モミジは11月下旬から見頃を迎えるということです。わずかな期間だけ見られる大自然が織りなす絶景。みなさんも美しい紅葉を眺めて深まる秋を感じてみてはいかがですか。