お笑いコンビ・おかずクラブのゆいＰが１６日、日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ」の女芸人一芸合宿での恒例「女芸人カラオケ大会」で大人気漫画キャラのコスプレを披露。激似っぷりが話題となった。

今回は「女芸人一芸合宿ｉｎ福井」で、女芸人たちがハーモニカに挑戦。一芸合宿では最後に全員で労をねぎらう意味で爆笑カラオケ大会が開催されるが、その中でおかずクラブの二人は大人気漫画で映画化もされた「キングダム」のキャラクターコスプレを披露した。

オカリナは「俺の名前は信！」といって登場。刀を振り回すと、後から「そううまくはいきませんよ、童信」といって登場したのがゆいＰがコスプレした王騎将軍。体の分厚さなどそっくりで、出てきた瞬間、他の芸人からは「似てる！」の声が上がった。王騎将軍は、映画では大沢たかおが演じている。

スタジオでは内村光良が「ゆいＰ、何にも鍛えてないのに腕が王騎なんだよ」と驚いていた。

ネットでも「ゆいＰの王騎将軍、ワロタ」「ゆいＰの王騎将軍、大沢たかおより似てるんだけどｗ」「地味に王騎が似てて笑いが止まらないｗｗｗｗ」「やたらクオリティの高い王騎将軍が出てきてメチャ面白い」「ゆいＰの王騎将軍が優勝」など反響を呼んでいた。