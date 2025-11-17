ワールドシリーズ連覇を達成したドジャースのトロフィーを披露する“トロフィーツアー”が完了。スネル投手が「ラムズ、招待してくれてありがとう」とＮＦＬラムズの本拠地・ロサンゼルスのＳｏＦｉスタジアムのグラウンドの上に、トロフィーを抱え、今年８月に誕生した次男を抱っこした妻ヘイリーさんとの３ショットをアップした。長男と家族４人で観戦する姿が、場内の大型ビジョンに映し出され、沸く場面もあった。

ヘイリーさんも自身のＳＮＳで同じ写真を添え、「トロフィーツアー完了」と報告。ベージュのパンツに白×ベージュのジャケットのベージュ系コーデのスネルに対し、長身のヘイリーさんは黒髪によく似合う全身黒コーデ。シャネルの黒いバッグにシャネルのブーツもお似合いだ。

ＮＢＡレイカーズの試合会場をトロフィーとともに訪れた際の、スミス捕手の妻カーラさんや、グラスノーの婚約者メーガンさんらと撮影した写真や、スネルらがテレビ番組に出演した際に同行した写真もアップ。優勝パレード後の多忙ぶりが伝わってくるもので、今回の投稿には、カーラさんが「じゃ、お昼寝タイムね？！♥」とユーモアを交えて返信している。