恋愛シミュレーションゲーム『べっぴん荘』体験版ダウンロード開始！「ヒロイン可愛い」「恋愛というよりギャグゲー」

実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』（略称：『べっぴん荘』）の体験版がSteam®ストアにてダウンロード開始した。

体験版は、一部機能を除き、本編の6分の1にあたるチャプターを無料でプレイすることができる。

早速プレイしたユーザーからは、「（登場する）ヒロインのビジュアルがかわいい」と評判で、恋愛シミュレーションゲームとしての醍醐味を感じているプレーヤーがいる一方、ゲーム中に仕掛けられた人気作品のオマージュ演出やミニゲーム、ヒロインの小ボケの数々に国内外から「ネタが仕込まれてて楽しい」「突っ込みどころ満載」「恋愛というよりギャグゲー」などのコメントがSNS等に寄せられている。

さまざまな仕掛けはルートによっては見落としてしまうことから、何度もやり直して体験版のルートをすべて攻略するプレーヤーや、指定ルートを通らなければ見ることのできないギャラリーの画像を見るために何度もやり直すプレーヤーも見受けられた。

◆『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』とは

一人称視点の実写映像でストーリーが繰り広げられる、没入感の高い恋愛シミュレーションゲーム。

大学新生活初めての一人暮らし。トラブルで住む場所を失ったあなたは、シェアハウスで5人の女性と過ごすことに。

ひとつ屋根の下で過ごす1年間のなかで、彼女たちとの関係は少しずつ変化していく。ヒロインたちの気持ちを“敏感”に感じ取り、あなたの選択で最高な恋の結末を迎えることはできるのか？ あなたの恋のアンテナの力が試される。