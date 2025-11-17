¡ÈºÇ°¤Î11Ï¢ÇÔ¡É¤ÏÆ¨¤ì¤¿¤¬¡Ö2»î¹ç23»Í»àµå¤ÎÂç»´»ö¡×¡Ä¡È1Ê¬1ÇÔ¡ÉÆü´ÚÀï¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¿Éíå»ØÅ¦
11·î16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¶¯²½»î¹çÂè2Àï¤Ï7-7¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¶ÚÆùÈþ½÷¡¢»Ïµå¼°¤Ç°µ´¬¤Î¡È¥Î¡¼¥Ð¥ó³«µÓ¡É
´Ú¹ñ¤ÏÂè1Àï¤Ç4-11¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡¢Âè2Àï¤Ç¤Ï9²óÎ¢Æó»à¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç¿É¤¦¤¸¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÇÞÂÎ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÀÄ´¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÄ«Á¯¥Ó¥º¡Ù¤Ï¡Ö´Ú¹ñÌîµå¡¢ÆüËÜÀï10Ï¢ÇÔ¤ò·Ð¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡Ä¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤¬9²óÎ¢¤ËÆ±ÅÀÃÆ¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¡È´ÚÆüÀï¡É¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç10Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢´üÂÔ¤·¤¿Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ°¤Î11Ï¢ÇÔ¤Ï¿É¤¦¤¸¤ÆÆ¨¤ì¤¿¡×¤È°ú¤Ê¬¤±¤ò¡ÈºÇÄã¸Â¤Î·ë²Ì¡É¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý»æ¡Øµþµ¦ÆüÊó¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬²Ð¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤¬ÇúÈ¯¡Ä´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜÀï¡È·àÅª¤Ê°ú¤Ê¬¤±¡É¡×¤ÈÂê¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿2Áª¼ê¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î´Ú¹ñÂÇÀþ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬1°ÂÂÇ¡ÊËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢1ÂÇÅÀ¡¢3½ÐÎÝ¡Ê3»Íµå¡Ë¡¢2ÆÀÅÀ¤ÈºÆ¤ÓÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤ÏºÇ¸å¤Î°ìÈ¯¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö´ÚÆüÀï11Ï¢ÇÔ¤òËÉ¤¤¤À¡©¡È2»î¹ç¤Ç23»Í»àµå¡ÉÂç»´»ö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¡×¤È¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡£¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÂè2Àï¤ÇÆüËÜ¤Ë·×12¸Ä¤Î»Íµå¤È4ÅÙ¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òµö¤·¤¿¡£ÅÐÈÄ¤·¤¿Åê¼ê7¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥Ò¥ç¥ó¤ò½ü¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»Íµå1¸Ä°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖµÕ¤ËÆüËÜ¤Ï°ÂÂÇ¿ô¡Ê6°ÂÂÇ¡Ë¤è¤ê2ÇÜ¤âÂ¿¤¤»Íµå¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï2»î¹ç¤Ç·×23¸Ä¤Î»Í»àµå¤ò½Ð¤·¤¿¡£»î¹ç·ë²Ì¤³¤½°ã¤¦¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿Éíå¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤â¡Ö2Ï¢Àï¤ò1Ê¬1ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢³Î¤«¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤âÆÀ¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ØÅ¦¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÈÀèÈ¯Åê¼ê¡É¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£
2026Ç¯¤è¤ê´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ1¡¢2ÈÖ¼ê¤òÃ´¤¦¥Á¡¼¥à¤¬ÂçÂ¿¿ô¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤¬ÀèÈ¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¹ñ¤ÎÅê¼êÌäÂê¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹îÉþ¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´õË¾¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£Íè½Õ¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ÇWBCËÜÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜÀï¤ËÎ×¤à¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë