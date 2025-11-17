日経225オプション12月限（17日日中） 4万6000円プットが出来高最多774枚
17日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万933枚だった。うちプットの出来高が6802枚と、コールの4131枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の774枚（70円安310円）。コールの出来高トップは5万2000円の559枚（130円安555円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
124 -1 1 65000
40 0 2 64000
9 -1 2 63000
1 -2 2 62500 12335 2
14 -2 3 62000
20 -2 5 61000
182 -4 7 60000 9840 1
46 -7 7 59500
134 -8 10 59000
63 -9 13 58500
175 -12 17 58000
55 -14 23 57500
254 -20 28 57000
99 -22 40 56500
171 -30 51 56000
99 -33 72 55500
442 -43 97 55000
95 -53 132 54500
13 -71 134 54375
31 -65 150 54250
9 -70 160 54125
385 -70 180 54000
6 187 53875
21 -65 215 53750
147 -72 253 53500
2 -97 253 53375
36 -78 292 53250
1 300 53125
226 -90 325 53000
51 360 52875
72 -90 395 52750
2 410 52625
127 -110 430 52500
2 -360 465 52375
35 -155 480 52250
6 540 52125
559 -130 555 52000 2305 +10 1
6 640 51750
59 -125 760 51500
13 -110 810 51375
17 -130 860 51250
4 910 51125
143 -190 925 51000 1915 +170 10
2 -265 985 50875
4 -125 1060 50750 1490 +105 1
4 1145 50625
59 -185 1185 50500 1430 -55 6
1 1275 50375
10 -220 1295 50250 1300 +70 17
4 -125 1420 50125 1280 -110 4
24 -115 1495 50000 1155 -105 159
3 1570 49875 1255 +35 3
1 -145 1650 49750 1085 -95 15
3 1730 49625 1075 2
3 1795 49500 935 -290 167
3 1865 49375
1 1965 49250 910 -25 19
2 2035 49125 830 5
49000 810 -120 89
1 2210 48875 865 2
