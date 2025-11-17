　17日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万933枚だった。うちプットの出来高が6802枚と、コールの4131枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の774枚（70円安310円）。コールの出来高トップは5万2000円の559枚（130円安555円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 124　　　-1　　　 1　　65000　
　　40　　　 0　　　 2　　64000　
　　 9　　　-1　　　 2　　63000　
　　 1　　　-2　　　 2　　62500　 12335 　　　　　　　 2　
　　14　　　-2　　　 3　　62000　
　　20　　　-2　　　 5　　61000　
　 182　　　-4　　　 7　　60000　　9840 　　　　　　　 1　
　　46　　　-7　　　 7　　59500　
　 134　　　-8　　　10　　59000　
　　63　　　-9　　　13　　58500　
　 175　　 -12　　　17　　58000　
　　55　　 -14　　　23　　57500　
　 254　　 -20　　　28　　57000　
　　99　　 -22　　　40　　56500　
　 171　　 -30　　　51　　56000　
　　99　　 -33　　　72　　55500　
　 442　　 -43　　　97　　55000　
　　95　　 -53　　 132　　54500　
　　13　　 -71　　 134　　54375　
　　31　　 -65　　 150　　54250　
　　 9　　 -70　　 160　　54125　
　 385　　 -70　　 180　　54000　
　　 6　　　　　　 187　　53875　
　　21　　 -65　　 215　　53750　
　 147　　 -72　　 253　　53500　
　　 2　　 -97　　 253　　53375　
　　36　　 -78　　 292　　53250　
　　 1　　　　　　 300　　53125　
　 226　　 -90　　 325　　53000　
　　51　　　　　　 360　　52875　
　　72　　 -90　　 395　　52750　
　　 2　　　　　　 410　　52625　
　 127　　-110　　 430　　52500　
　　 2　　-360　　 465　　52375　
　　35　　-155　　 480　　52250　
　　 6　　　　　　 540　　52125　
　 559　　-130　　 555　　52000　　2305 　　 +10　　　 1　
　　 6　　　　　　 640　　51750　
　　59　　-125　　 760　　51500　
　　13　　-110　　 810　　51375　
　　17　　-130　　 860　　51250　
　　 4　　　　　　 910　　51125　
　 143　　-190　　 925　　51000　　1915 　　+170　　　10　
　　 2　　-265　　 985　　50875　
　　 4　　-125　　1060　　50750　　1490 　　+105　　　 1　
　　 4　　　　　　1145　　50625　
　　59　　-185　　1185　　50500　　1430 　　 -55　　　 6　
　　 1　　　　　　1275　　50375　
　　10　　-220　　1295　　50250　　1300 　　 +70　　　17　
　　 4　　-125　　1420　　50125　　1280 　　-110　　　 4　
　　24　　-115　　1495　　50000　　1155 　　-105　　 159　
　　 3　　　　　　1570　　49875　　1255 　　 +35　　　 3　
　　 1　　-145　　1650　　49750　　1085 　　 -95　　　15　
　　 3　　　　　　1730　　49625　　1075 　　　　　　　 2　
　　 3　　　　　　1795　　49500　　 935 　　-290　　 167　
　　 3　　　　　　1865　　49375　
　　 1　　　　　　1965　　49250　　 910 　　 -25　　　19　
　　 2　　　　　　2035　　49125　　 830 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 810 　　-120　　　89　
　　 1　　　　　　2210　　48875　　 865 　　　　　　　 2　