　17日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1264枚だった。うちプットの出来高が779枚と、コールの485枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の116枚（15円安680円）。コールの出来高トップは5万5000円の163枚（65円安340円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　20　　　-6　　　 7　　65000　
　　 2　　　　　　　10　　64000　
　　 2　　　　　　　16　　63000　
　　13　　　　　　　20　　62000　
　　 9　　 -18　　　30　　61000　
　　 7　　 -16　　　44　　60000　　9880 　　　　　　　 1　
　　 9　　　　　　　55　　59500　
　　 8　　 -18　　　68　　59000　
　　 6　　 -17　　　83　　58500　
　　47　　 -25　　 100　　58000　
　　30　　 -30　　 155　　57000　
　　11　　 -58　　 227　　56000　
　　 6　　　　　　 279　　55500　
　 163　　 -65　　 340　　55000　
　　 8　　　　　　 415　　54500　
　　 3　　　　　　 490　　54125　
　　34　　-110　　 495　　54000　
　　 1　　　　　　 525　　53875　
　　 2　　　　　　 550　　53750　
　　13　　　　　　 580　　53625　
　　 4　　 -85　　 635　　53500　
　　 1　　　　　　 630　　53375　
　　 3　　　　　　 665　　53250　
　　 4　　　　　　 700　　53125　
　　 4　　-110　　 740　　53000　
　　 2　　　　　　 880　　52625　
　　25　　 -95　　 900　　52500　
　　 4　　-105　　1045　　52000　
　　22　　　　　　1250　　51500　
　　 4　　　　　　1290　　51375　
　　 6　　-105　　1480　　51000　
　　 2　　　　　　1660　　50750　　2120 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50625　　2060 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50375　　1855 　　　　　　　 4　
　　 1　　　　　　1870　　50250　　1880 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1825 　　　　　　　 3　
　　 6　　　　　　1935　　50000　　1675 　　-105　　　27　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1685 　　　　　　　 3　
　　 1　　　　　　2175　　49750　
　　 1　　　　　　2250　　49625　　1610 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1570 　　 +75　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1545 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49125　　1435 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1330 　　　+5　　　19　
　　　　　　　　　　　　　48750　　1250 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48625　　1290 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1180 　　 -60　　　31　
　　　　　　　　　　　　　48375　　1140 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48250　　1100 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48125　　1075 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1075 　　　+5　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　47875　　1095 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47750　　1060 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47625　　1025 　　+140　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 900 　　　　　　　23　