日経225オプション1月限（17日日中） 5万5000円コールが出来高最多163枚
17日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1264枚だった。うちプットの出来高が779枚と、コールの485枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の116枚（15円安680円）。コールの出来高トップは5万5000円の163枚（65円安340円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
20 -6 7 65000
2 10 64000
2 16 63000
13 20 62000
9 -18 30 61000
7 -16 44 60000 9880 1
9 55 59500
8 -18 68 59000
6 -17 83 58500
47 -25 100 58000
30 -30 155 57000
11 -58 227 56000
6 279 55500
163 -65 340 55000
8 415 54500
3 490 54125
34 -110 495 54000
1 525 53875
2 550 53750
13 580 53625
4 -85 635 53500
1 630 53375
3 665 53250
4 700 53125
4 -110 740 53000
2 880 52625
25 -95 900 52500
4 -105 1045 52000
22 1250 51500
4 1290 51375
6 -105 1480 51000
2 1660 50750 2120 2
50625 2060 1
50375 1855 4
1 1870 50250 1880 4
50125 1825 3
6 1935 50000 1675 -105 27
49875 1685 3
1 2175 49750
1 2250 49625 1610 3
49500 1570 +75 7
49375 1545 2
49125 1435 4
49000 1330 +5 19
48750 1250 4
48625 1290 1
48500 1180 -60 31
48375 1140 4
48250 1100 10
48125 1075 6
48000 1075 +5 8
47875 1095 1
47750 1060 2
47625 1025 +140 1
47500 900 23
