11月17日のNHK『あさイチ』に俳優の円井わんがゲスト出演した。

現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』にて、郄石あかり演じるヒロインのトキの幼なじみ・サワ役を演じるのが、円井だ。この日の『ばけばけ』では、ヘブン（トミー・バストウ）に「ビア（ビール）を買っておいてほしい」と頼まれたトキだが、“ビア”が何なのか分からず四苦八苦。「琵琶（びわ）」「ひえ」「鎌（かま）」など、なんとなく発音が似たものを揃えたものの、違うと言われ、挙句の果てに「サワ」を連れてくる。「ビール」と「サワー」という、“物ボケ”コントのようなシーンが展開した。

その放送直後の『あさイチ』だっただけに、やや照れたような表情で登場した円井。朝ドラでは日本髪を結っているが、この日は明るい髪色でセミロング。鈴木奈穂子アナウンサーも、そのギャップに「今日はちょっと雰囲気が違いますね」と驚いた様子だった。

「円井さんは大阪出身の27歳で、2016年に俳優デビュー。これまで多くの映画やドラマに出演してきました。多くの方の印象に残っているのが、『不適切にもほどがある！』（TBS系）の、仲里依紗さん演じる渚の後輩・杉山かもしれません。マタハラで渚を告発する、なんともな役柄でした。2024年の朝ドラ『虎に翼』では、寅子（伊藤沙莉）にやたらと反発する部下の音羽を演じました。2022年から出演しているサイボウズ『キントーン』のCMでもおなじみです。

10月27日放送のフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』にも出演するなど、いま最も注目を集める俳優のひとりと言えるでしょう。ひとクセある独特の存在感で、今後はさらに活躍の舞台が増えそうです」（芸能記者）

『あさイチ』では、さかなクンやLiLiCo、“きのこ芸人”坂井きのこという、濃すぎるメンバーに気おされ気味だった円井だが、Xではこんな声も。

《素顔の【円井わん】さん、広瀬アリスに雰囲気似てる これに出てるということは、既に退場？》

《大喜利最後のネタ、サワちゃんからの円井わんちゃんゲストーー！！嬉しい！てことはもうすぐ退場なのかね》

じつは、『あさイチ』に出ると朝ドラからの退場が近いというこれまでの前例から、サワの出演終了を心配する声が多数みられるのだ。すると、本人からこんな発信が--。

円井は『あさイチ』終了後に、Xを更新し、《あさイチ楽しかったです！ありがとうございまシイタケ》と、この日の「キノコ特集」に掛けて出演を報告。そして、心配する声に気付いたのか、《おサワ退場しません！！笑 ご安心あそばせ》と、出演継続をPRした。

ヒロインを演じる郄石との息もぴったりで、まだまだ楽しませてくれそうだ。